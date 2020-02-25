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【新冠肺炎】林鄭就抗疫一個月親自撰寫報告　承諾做好十項工作

政治 22:21 2020/02/25

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

特首林鄭月娥以「抗疫一月，決不言敗」為題，親自撰寫報告「做個小結」。

特區政府將應變新型冠狀病毒的級別，提升到最高的「緊急」至今已一個月，特首林鄭月娥以「抗疫一月，決不言敗」為題，親自撰寫報告「做個小結」，交代過去一個月港府應對疫情的策略及成效。她形容「這是一場持久戰，大家還須努力」。

她說，未來特區政府會做好十項工作，包括並盡快安排湖北省港人分批回港、增加隔離和檢疫設施，積極參與新藥物臨床實驗、解決口罩和個人防護物資的短缺問題等。

她在報告中列出由上月8日至25日港府做的超過20項應變措施，包括把新型病毒納入《預防及控制疾病條例》、暫停往來湖北武漢的航班和高鐵、限制曾到湖北省非港人入境、暫停陸路和海路跨境口岸，和協助日本「鑽石公主號」郵輪上港人返港等。

她強調，過去一個月，特區政府把防疫抗疫工作放在首位，督導委員會暨指揮中心共召開了8次、由所有司局長和相關部門首長參與的全體會議，她也召開了5次專家顧問團會議等。

對於疫情發展，她指本港確診個案為81宗，因應香港與內地地理和人流上的密切聯繫，和香港城市密度，形容這個比日本、韓國、新加坡要低的數字是得來不易。

責任編輯：劉螢諭

 

政治 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 林鄭月娥

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