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【口罩供應】2月26日起向長者派4萬個口罩　領華旅遊社：與香港人共同進退【附登記詳情】

精明消費 22:35 2020/02/25

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

領華旅遊社送出4萬個獨立包裝口罩！

領華旅遊社宣布向長者免費派4萬個獨立包裝口罩，每位65歲或以上長者可致電電話中心登記，每人可獲得5個口罩。領華旅遊社希望與香港人共同進退，第一輪將於明天（26日）開始，派發2萬個口罩，過程不用排隊，方便長者。

【齊心抗疫】7次義派口罩助有需要市民　李綺雯盼疫境下社會共同進步

領華旅遊社今天（25日）在Facebook宣布鑑於新型冠狀病毒疫情持續，令口罩價錢偏高，有很多長者都未能負擔得起。因此，他們決定送出4萬個來自哥倫比亞的獨立包裝口罩，口罩尺寸為95 x 175mm。

明天（26日）將有第一輪派口罩活動，向65歲或以上之人士派發20,000個口罩，詳情如下。

合資格長者明天（26日）早上10時至晚上7時致電電話中心：2133 9488 / 5208 6860，登記姓名、長者卡號碼及手提電話號碼（提供的資料必須正確，用作是次登記及內部核對資料所用）。每名成功領籌人士將會收到一則短訊確認，電話中心預約時間為早上10時至晚上7時。

領華旅遊社指每名成功領籌人士可領取5個口罩，每一項資料只能登記一次。登記一經確認，將不能更改任何登記資料（包括姓名，電話號碼、長者卡號碼及已選換領地區）。如貨量不足以供應給所有登記人士，他們會以登記先後次序決定。

取貨時必需向職員出示短訊及長者卡以核對身份，並於指定3間門市領取口罩。

【口罩供應】九龍樂善堂一連5日派5萬個口罩　每包10個指定地區派發【附登記方法】

換領門市地址:

  • 元朗分行：元朗嘉城廣場地下G028號舖
  • 大埔分行：大埔同秀坊16號後A舖
  • 觀塘分行：牛頭角道300-302號裕民中心一樓裕民薈178號舖

責任編輯：王芷瑩

肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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