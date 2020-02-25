馬會會員確診新冠肺炎　會所常客張宇人強調絕不擔心     

▲ 馬會山光道會所一直都是政經商界名人的聚腳點，惟在新冠肺炎疫情在港持續擴散下，本月中有到訪的馬會會員亦中招。

馬會山光道會所一直都是政經商界名人的聚腳點，惟在新冠肺炎疫情在港持續擴散下，本月中有到訪的馬會會員亦中招。自由黨張宇人一直熱愛賽馬活動，更經常到馬會會所使用健身中心，但他對於有確診個案出現他表示不擔心，反而笑指「現時想去都不能去」。

他解釋說，到健身中心的日子與該名會員非同一天，也很少到涉事的餐廳；加上，他及其他會員使用健身器材前後，都會以酒精仔細清潔。

張宇人的黨友、立法會批發及零售界議員邵家輝則指，自己近日很少到馬會會所，以往主要去做健身。但他讚揚馬會的衛生工作，例如每個停車場門口都有人專門測驗體温，並要求消毒後才可進入會所。在餐廳內，以往可以自取餐具，但出現肺炎疫情後，已改由專人提供。

本身是馬會會員的立法會保險界議員陳健波指，過去的周末曾與家人到會所內另一間餐廳聚餐，此事發生後都會減少前往會所，但強調馬會清潔一向做得很好。

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑是馬會會所常客。他指，最近身在外地沒有到訪馬會，但認為馬會主動為防疫做了很多措施，態度值得肯定。

事實上，自新冠肺炎以來，馬會已採取了一系列措施防範肺炎，包括關閉了站外投注站、六合彩開彩，以及賽馬日不開放公眾人士入場等。