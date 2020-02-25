全港學校最快4月20日分階段復課 中學校長會：有助學界集中資源應付DSE開考
社會 22:30 2020/02/25
鑑於新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未有明顯減退跡象，教育局今日（25日）宣布全港中小學及幼稚園進一步延長停課，最快於4月20日復課，局方傾向屆時分階段復課，但學校無須改變原有暑假安排，文憑試（DSE）各科筆試則可如期於3月27日開考。
學界認為延長停課有助學界集中資源應付文憑試，估計不少學校會在暑假為高中年級安排補課，有中學考慮下學年提早開學追趕教學進度。
中學校長會主席鄧振強指，因應疫情持續，市面防疫物資未充裕，全港中小幼90萬名學生復課條件仍未成熟，延長停課可讓中學集中人手和物資應付文憑試，學界會全力保障文憑試安全進行。津貼中學議會當然執委林日豐亦歡迎文憑試如期開考，並保留語文科口試。
對於局方容讓學校自行安排暑假補課，鄧振強認為做法合理，學校可以有彈性地因應校本決定，因應高中課程知識量較多，估計不少中學會利用暑假為高中安排補課。林日豐指學校在停課期間的電子學習差異很大，其擔任校長的獅子會中學會按教學進度考慮延遲放暑假，或考慮下學年提早開學。
教育局局長楊潤雄今日稱會考慮由年紀較大的學生率先復課；參考2003年沙士襲港後，高中、初中、高小、初小及幼稚園亦分階段先後復課。資助小學校長會名譽主席張勇邦建議，小學亦要分開高小及初小先後復課，以減低傳播風險。
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記者：馮琪雅