全港學校最快4月20日分階段復課　中學校長會：有助學界集中資源應付DSE開考

▲ 中學校長會主席鄧振強指延長停課可讓中學集中人手和物資應付文憑試。（資料圖片）

鑑於新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未有明顯減退跡象，教育局今日（25日）宣布全港中小學及幼稚園進一步延長停課，最快於4月20日復課，局方傾向屆時分階段復課，但學校無須改變原有暑假安排，文憑試（DSE）各科筆試則可如期於3月27日開考。

學界認為延長停課有助學界集中資源應付文憑試，估計不少學校會在暑假為高中年級安排補課，有中學考慮下學年提早開學追趕教學進度。

中學校長會主席鄧振強指，因應疫情持續，市面防疫物資未充裕，全港中小幼90萬名學生復課條件仍未成熟，延長停課可讓中學集中人手和物資應付文憑試，學界會全力保障文憑試安全進行。津貼中學議會當然執委林日豐亦歡迎文憑試如期開考，並保留語文科口試。

對於局方容讓學校自行安排暑假補課，鄧振強認為做法合理，學校可以有彈性地因應校本決定，因應高中課程知識量較多，估計不少中學會利用暑假為高中安排補課。林日豐指學校在停課期間的電子學習差異很大，其擔任校長的獅子會中學會按教學進度考慮延遲放暑假，或考慮下學年提早開學。

教育局局長楊潤雄今日稱會考慮由年紀較大的學生率先復課；參考2003年沙士襲港後，高中、初中、高小、初小及幼稚園亦分階段先後復課。資助小學校長會名譽主席張勇邦建議，小學亦要分開高小及初小先後復課，以減低傳播風險。

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記者：馮琪雅