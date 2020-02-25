【口罩供應】稻苗學會免費派2萬口罩予餐飲業界 持食牌者2月26日起可登記抽籤 社會 23:47 2020/02/25 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向 ▲ 稻苗學會將免費派2萬個口罩予餐飲業界，每位中籤者將以快遞形式獲得8盒、共400個口罩。（經濟日報資料圖片） 新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，餐飲業防疫措施尤為重要。稻苗學會表示，籌備了2萬個口罩免費派發予所有餐飲業界，學會將以抽籤形式給予擁有任何類別食牌的人士，每位中籤者將以快遞形式獲得8盒、共400個口罩。 稻苗學會指，餐飲業界可於明日（26日）起向學會登記，下周一（3月2日）進行攪珠抽籤，抽中者將會獲個別通知及安排送遞口罩。 記者：陳曉瑩 相關文章 【口罩供應】2月26日起向長者派4萬個口罩 領華旅遊社：與香港人共同進退【附登記詳情】 22:35 2020/02/25 【口罩供應】2月26日起向長者派4萬個口罩 領華旅遊社：與香港人共同進退【附登記詳情】 【口罩供應】卓悅酒精搓手液及消毒噴霧返貨 全線分店️️陸續發售防疫產品 19:05 2020/02/25 【口罩供應】卓悅酒精搓手液及消毒噴霧返貨 全線分店️️陸續發售防疫產品 【新冠肺炎】劉怡翔：已訂購並送達的約9百萬個口罩 優先分配予參與檢疫工作前線人員 18:35 2020/02/25 【新冠肺炎】劉怡翔：已訂購並送達的約9百萬個口罩 優先分配予參與檢疫工作前線人員 餐飲 疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎