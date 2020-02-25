【口罩供應】稻苗學會免費派2萬口罩予餐飲業界　持食牌者2月26日起可登記抽籤

▲ 稻苗學會將免費派2萬個口罩予餐飲業界，每位中籤者將以快遞形式獲得8盒、共400個口罩。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，餐飲業防疫措施尤為重要。稻苗學會表示，籌備了2萬個口罩免費派發予所有餐飲業界，學會將以抽籤形式給予擁有任何類別食牌的人士，每位中籤者將以快遞形式獲得8盒、共400個口罩。

稻苗學會指，餐飲業界可於明日（26日）起向學會登記，下周一（3月2日）進行攪珠抽籤，抽中者將會獲個別通知及安排送遞口罩。

記者：陳曉瑩