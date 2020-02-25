【新冠肺炎】港府被質疑無招標下委中國港灣竹篙灣1.9億元建檢疫中心　發展局：符採購程序

▲ 港府計劃使用大嶼山竹篙灣一幅地皮興建有600個檢疫單位的隔離營。(程志遠攝)

隨著港府決定派包機接回滯留湖北的逾2,000名港人，本港的隔離檢疫中心將不敷應用。而港府早前指計劃使用大嶼山竹篙灣、臨近迪士尼樂園的一幅政府用地興建檢疫單位，但被爆出承建工程在未有招標程序下，直接委聘中國港灣工程有限責任公司承辦有關工程，合約1.9億元，首批約100個隔離位置最快在5月完工並啟用。

發展局其後回應傳媒查詢指，新冠肺炎(武漢肺炎)疫情的迅速發展，包括陸續出現本地感染個案、確診個案的密切接觸者比例呈上升趨勢等，對檢疫設施的需求十分殷切，加上從鑽石公主號郵輪和湖北省接回香港居民的大型行動等，都會用上大量檢疫單位，故當局必須盡快在竹篙灣一幅4公頃的政府土地興建檢疫中心，預計可提供最少600個單位的檢疫設施。為讓設施可於短期內投入使用，土木工程拓展署根據政府《物料供應及採購規例》，直接委聘具備土地平整、基礎設施、以及「組裝合成」建築法工程經驗及能力的承建商(及其分判商)進行竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程。

局方指有關工程合約編號為CV/2020/07，承建商為中國港灣工程有限責任公司，批出工程合約價值為約1.9億元。而實際開支則要視乎設計細節、工程範疇及合約最終結算。另外，由於該有關用地在分區計劃大綱圖上主要劃作「政府、機構或社區」用途，政府用途(包括檢疫設施)屬經常准許的用途，因此並不需要向城市規劃委員會取得規劃許可。

至於在鯉魚門公園及度假村的檢疫中心增建約350個單位的檢疫設施，承建商為中國建築工程（香港）有限公司。工程估算約為7千多萬元。第一批約120個單位將於短期內投入使用。

發展局續說：上述工程是在疫情迅速發展下急需短時間內大量增加檢疫設施的背景下，在完全符合特區政府的採購程序和規定直接委聘。

責任編輯：楊玉珠