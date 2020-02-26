公共交通工具噴「納米光觸媒」　可助抗菌3個月

▲ 運輸及房屋局局長陳帆（左三）昨落區，了解綠色小巴噴灑「納米光觸媒」抑菌劑情況。（梁偉榮攝）

疫情陰霾下，公共交通陸續引入「納米光觸媒」抑菌技術，消毒車廂內籠，抗菌期可長達3個月。運輸及房屋局局長陳帆昨亦落區，為綠色小巴噴灑抑菌保護膜。

發展商恒地旗下的「抗疫基金」，就資助全港小巴、的士及學童保母車，分批噴保護膜，涉款數千萬元；九巴則自資採用。至於新巴城巴也稱會先了解殺滅新冠病毒（武漢肺炎）的成效，之後或考慮採用。

恒地抗疫基金宣布，即日起為全港所有公共小巴車廂，分批噴塗可消毒抑菌的「納米光觸媒」保護膜，之後輪到的士等交通工具。陳帆昨現身小巴站，了解嶄新抑菌技術原理，並即場登上小巴車廂，噴灑抑菌保護膜。他感謝恒地資助運輸業界，助抵抗疫情；更即場向恒地代表爭取「加碼」資助，盼全港學童保母車也獲資助，獲恒地一方答允。

抗疫基金代表郭一鳴稱，恒地聯席主席李家傑及李家誠兄弟眼見疫情嚴重，相信透過資助公共交通加強消毒，市民受惠層面廣；加上可向小巴、的士業界這類小公司、自僱人士加強支援，項目值得推展，料涉款數千萬元。現階段希望先將4,000多部小巴噴保護膜，之後輪到的士、校巴等。

據悉，今次官商、小巴業界僅花約個多星期討論後，就促成今次抗疫資助行動。公共小型巴士總商會主席凌志強稱，獲恒地資助下，首階段已安排千多部小巴陸續噴保護膜；而近日小巴業界的生意額平均跌至少一半，如今獲資助可加強保障乘客和司機。

九巴昨亦邀請傳媒往車廠示範於車廂座椅、扶手等地方噴塗保護膜，更即場驗證該技術能有效消毒。九巴以微生物採檢測試，抽檢10日前已噴保護膜的一張座椅，含菌量極微（2至5個RLU單位）。

▲ 九巴示範於車廂座椅、扶手等地方噴塗保護膜，指有關技術能有效消毒。（梁偉榮攝）

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪稱，首批數百部巴士已噴保護膜，需時數個月才可噴完所有巴士車廂。他指新技術可覆蓋細微處及暗位，很適合在較封閉的車廂環境使用，加上保護膜抗菌期達3個月，意味「乜都唔使理就可消毒殺菌」，但強調九巴仍會每天清潔車廂，加強消毒。

新巴城巴稱，正聯絡數間提供光觸媒技術的消毒公司，了解產品對殺滅新型冠狀病毒的成效，再評估會否採用。電車公司也表示稱，正在研究光觸媒技術及應用，倘恒地有意將措施應用於電車，公司歡迎並樂意研究任何提升抗疫效能的措施。

記者：吳卓峰、洪芷晴