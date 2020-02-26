【齊心抗疫】黎明親身整「愛心防疫包」　與公益金聯手將物資直送基層

▲ 黎明親力親為組裝「愛心防疫包」。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，各界齊心抗疫。四大天王當中，劉德華、張學友分別先後製作歌曲向醫護打氣，至於黎明沒有開金口，卻以公益金名譽副會長身份，聯同社會各界組裝「愛心防疫包」，包內物資有口罩、酒精搓手液、抗菌噴霧、白米、維他命C片、抗炎湯包等，贈送社會有需要的人士。

香港公益金在Facebook分享黎明各位善長人翁合力包裝「愛心防疫包」的照片，並配文：

為協助有需要人士抵抗新型冠狀病毒，公益金代表齊齊出手！郭少明博士、陳祖澤博士、黎明先生、張永銳先生、龐建貽先生(帶埋囡囡)、孫道弘先生呢日幫手，將口罩、酒精搓手液、抗菌噴霧、白米、維他命 C片、抗炎湯包等等抗疫物資放入「愛心防疫包」！

張學友周杰倫聯手向醫護致敬，詳情請看：http://bit.ly/2HRZWyG

▲ （取自香港公益金）

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香港公益金亦公開獲得「愛心防疫包」的條件：

感謝中銀香港全力支持，慷慨捐出港幣$1,300萬畀公益金做抗疫支援。 一包包「愛心防疫包」先可以順利面世，由今個星期起，5萬個「愛心防疫包」將會透過我哋嘅會員機構，陸續分派畀基層市民同埋弱勢社群。祝願每位香港市民健健康康，天天平安!

劉德華唱作歌曲向醫護致敬，詳情請睇 http://bit.ly/2STv0o2