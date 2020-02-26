【口罩供應】THE GULU 免費派口罩　憑籌免費領取3層外科手術口罩10片裝

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情持續，本港口罩供應緊張， THE GULU聯同 Aim health optimization + emotional detox services 舉行的免費派口罩活動，會於今早（26日）10時起，在指定連結派籌，憑籌號可免費換領醫療用品品牌 Descarpack的3層外科手術口罩10片裝。

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據THE GULU官網顯示，是次共派出250個籌號，每個用戶最多只限領取 1個籌號，派完即止。而成功取籌可到【aim 健康優化中心】（銅鑼灣告士打道255-257 號信和廣場802室）免費換領醫療用品品牌Descarpack®外科手術口罩10片裝。另此籌號只適用於今早10時至晚上6時半，逾時即屬無效。

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THE GULU又稱，用戶須於取貨時向aim同事出示籌號以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。且籌號不得轉讓他人。擅自改號，錯誤刪除，後果自負；另籌上顯示之飛號純為內部運作，與領取之先後次序絕對無關，亦無須爭先提貨；一旦成功攞籌，則代表已預留貨品。我們建議用戶於指定時間內提貨便可，避免擠擁。

責任編輯：黃存新

