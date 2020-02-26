【口罩供應】一田突發開售口罩　2,600個名額每人限購4包【內附分店地址】

▲ 一田指定分店突發開賣口罩。

一田突發開賣口罩，於大埔、觀塘、葵芳、新蒲崗店突發開賣。

一田於fb表示，新一批口罩已到貨，今日（2月26日）於一田大埔、觀塘、葵芳、新蒲崗店開店時發售，由於數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒，希望更多有需要顧客可買到。

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一田續指，每店發售的口罩款有不同，每包/盒為5/7/10個裝，價格$24.9-$89.9。

發售日期：今早開店（2月26日）

發售地點：大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店

發售時間：開店即售

9㸃開店：大埔店

10點開店：觀塘/葵芳/新蒲崗店

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發售名額：每店各650名額，每人限購4包/盒。每款貨量有限，售完即止。

排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。

責任編輯：王俊賢