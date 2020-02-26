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【發燒迷思】幾多度先算發燒？　一文睇清不同部位發燒溫度標準

健康 10:27 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

一文睇清不同部位發燒溫度標準。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未受控，鑑於發燒為感染新型冠狀病毒肺炎病徵之一，不少人都會疑惑到底幾多度才算發燒？ 台灣兒科急症醫生吳昌騰表示，不同部位測的發燒溫度其實也有不同定義。

吳醫生解釋，發燒的定義為身體內部的中心體溫≥ 38℃，介於37.5℃與38℃之間的體溫可能正常，也可能是低燒，必須參考前後測量的體溫與其他症狀判斷是否有發燒現象。

不過一般而言，可參考以下標準：

  • 腋溫達37 ℃，即是發燒。
  • 舌下溫達37.5 ℃，即是發燒。
  • 肛溫達38 ℃以上，才算發燒。

至於耳溫，不同歲數有不同標準，正常來說耳溫介於37 ℃至37.5 ℃間，但目前常用耳溫槍所測的溫度：

  • 2歲內：38℃以上，才算發燒
  • 3-10歲：37.8℃以上，才算發燒
  • 11歲以上：37.6 ℃，才算發燒

另外，吳醫生也教授量耳溫的正確方法。先把耳溫槍槍頭伸進耳朵，愈深入愈好，同時把耳朵上半部往上或往後拉，讓耳道能伸展變直，槍頭比較容易深入到耳膜。

量耳溫的正確方法。(授權轉載)

另外，很多父母在孩子發燒時都會給他們吃退燒藥，但藥效一過孩子還是繼續發燒。對此，吳醫生指口服或塞劑退燒藥的效果，通常只能維持數小時，僅舒緩症狀。若疾病病程還沒結束，病童退燒後又燒起來的情況是正常的，可稍稍等待觀察。

不過，如病童出現發燒合併重症的危險病徵時，例如食慾減少一半以上、睡眠不安穩、退燒後精神依舊不好等等，便需要馬上就醫。

文章獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權轉載。

責任編輯：楊宛茜

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