【財政預算案2020】陳茂波向18歲以上永久居民派錢1萬元　寬減100%薪俸稅上限2萬元

「財爺」陳茂波今天宣讀2020至2021年度財政預算案，並公佈派糖措施。陳茂波表示，會推出大規模的逆周期措施，涉及超過1200億元，盡力回應市民的期望。陳茂波續指縱使下年度財政預算會出現歷來最高的赤字，但他相信唯有這樣做，才能在市民和企業努力克服難關之際為大家提供幫助。

2020年度的財政預算案，各位打工仔，大家受惠幾多？

1. 派錢1萬元

向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力。預計措施可惠及約700萬人，涉及約711億元開支。政府會在立法會撥款後，盡快公布計劃的細節。

【財政預算案2020】政府向18歲或以上成年人派錢1萬元

2.寬減100%利得稅

寬減2019／20課稅年度百分之百的利得稅，上限為2萬元，全港14.1萬名納稅人受惠。有關扣減會在2019／20課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少20億元

3.寬減100%薪俸稅和個人入息課稅

寬減2019／20課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港一百九十五萬名納稅人受惠。有關扣減會在2019／20課課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少188億元。

3. 寬免住宅物業全年差餉

寬免2020／21年度住宅物業全年差餉，以每戶每季1500元為上限，估計惠及293萬個住宅物業。政府收入將減少133億元。

4. 發放多一個月綜援

向領取社會保障金額的人士發放多一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排。政府開支約42億2500萬元。

5. 代繳一個月公屋租金

為香港房屋委員會和香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金。政府開支約18億2900百萬元

6.代繳考試費

為參加2021年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。政府開支約1億5000萬元。

【財政預算案2020】陳茂波財政預算案2020重點 財爺派糖你有沒有受惠？【不斷更新】

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責任編輯：林卓昕