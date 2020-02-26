【財政預算案2020】政府增撥3000萬　優化勞工處就業計劃

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「財政預算案2020」今日（26日）公佈，財政司司長陳茂波表示，面對就業情況惡化，將每年增撥3000萬元，優化勞工處的就業計劃，進一步鼓勵僱主聘用年長人士、青年及殘疾人士。

措施包括調升在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下，僱主可獲發的在職培訓津貼金額的上限。優化措施預計於今年下半年推出，每年可惠及約4000人。

「特別‧愛增值」計劃增加約10000個名額 學員的每月最高津貼增加至5800元

此外，僱員再培訓局將優化今年7月推出的新一期「特別‧愛增值」計劃，並增加約10000個名額，為受經濟不景影響的僱員提供培訓和津貼。僱員再培訓局亦會通過修例，把學員的每月最高津貼額由4000元增加至5800元。每年惠及4萬多名學員，額外開支約25億元。

向約6000個合資格中小企承建商及註冊分包商提供補助金 上限2萬元

另外，建造業議會會從徵費收入中撥出2億元，向為數約6000個合資格中小企承建商及註冊分包商提供補助金，每個上限為2萬元，以協助業界渡過難關。同時，該會亦會津貼就業不足的工人參與其培訓課程，讓他們提升技術水平。

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責任編制：郭詩詩