  • 27°C
香港時間 : 2020226日 (週三) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【財政預算案2020】政府增撥3000萬　優化勞工處就業計劃

社會 11:33 2020/02/26

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

（資料圖片）

「財政預算案2020」今日（26日）公佈，財政司司長陳茂波表示，面對就業情況惡化，將每年增撥3000萬元，優化勞工處的就業計劃，進一步鼓勵僱主聘用年長人士、青年及殘疾人士。

措施包括調升在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下，僱主可獲發的在職培訓津貼金額的上限。優化措施預計於今年下半年推出，每年可惠及約4000人。

「特別‧愛增值」計劃增加約10000個名額　學員的每月最高津貼增加至5800元

此外，僱員再培訓局將優化今年7月推出的新一期「特別‧愛增值」計劃，並增加約10000個名額，為受經濟不景影響的僱員提供培訓和津貼。僱員再培訓局亦會通過修例，把學員的每月最高津貼額由4000元增加至5800元。每年惠及4萬多名學員，額外開支約25億元。

向約6000個合資格中小企承建商及註冊分包商提供補助金　上限2萬元

另外，建造業議會會從徵費收入中撥出2億元，向為數約6000個合資格中小企承建商及註冊分包商提供補助金，每個上限為2萬元，以協助業界渡過難關。同時，該會亦會津貼就業不足的工人參與其培訓課程，讓他們提升技術水平。

【財政預算案2020】陳茂波財政預算案2020重點　財爺派糖你有沒有受惠？【不斷更新】

責任編制：郭詩詩

建造業議會 僱員再培訓局 勞工處 就業 陳茂波 財政預算案 財政司

最高瀏覽

【天王喪母】郭富城母親家中病逝3月舉殯　孝順郭富城：冇媽媽冇我
19:20 2020/02/25
【天王喪母】郭富城母親家中病逝3月舉殯　孝順郭富城：冇媽媽冇我
【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記
15:47 2020/02/24
【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記
【新冠肺炎】長期戴口罩頭痛作嘔嘴唇變乾　醫生講解不適成因及紓緩方法
13:21 2020/02/20
【新冠肺炎】長期戴口罩頭痛作嘔嘴唇變乾　醫生講解不適成因及紓緩方法