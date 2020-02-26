【一文看清】陳茂波財政預算案2020重點　財爺派糖派錢你有沒有受惠？【不斷更新】

▲ 財政司司長陳茂波今日（26日）公布2020-21年度財政預算案。

財政司司長陳茂波今日（26日）早上11時在立法會發表2020-21年度《財政預算案》，本港在新冠肺炎的疫情之下，百業蕭條，如何利民紓困，可以「撐企業、保就業」呢？TOPick緊貼預算案最新情況，看看「財爺」的「派糖」措施你有沒有受惠？

18:22 莫乃光認同科技券加碼「落地」 建議政府透過網上銀行派1萬元 http://bit.ly/2PrEzZb

18:10 中產評預算案派糖有力安居無望 較合格高分 http://bit.ly/2uA68bG

17:20 社會事件及疫情雙重打擊下教育開支佔比減少 http://bit.ly/32qZYa8

16:06 免全年差餉每季上限1500元 太古城租值按年跌3% http://bit.ly/2ux1tav

15:10 陳茂波指出，目標暑假期間陸續向18歲或以上香港居民發放現金一萬元。https://bit.ly/32uk6sg

14:04 預留逾4億元推電動小巴及渡輪 消息：最快2022至23年出台 http://bit.ly/2wISkfy

13:59 抗疫基金47億撥醫管局應對預用4個月 消息：視乎疫情有需要可再配合 http://bit.ly/2HSxj4q

13:52 3億元推廢紙回收計劃補貼承辦商 消息：將定最低回收紙價 http://bit.ly/2v8gJLn

13:28 消息：勞工處就業計劃津貼加碼至最多6萬元 http://bit.ly/2HTt2xG

13:25 消息：20億助私樓停車場安裝電動車充電器 每車位最高可獲3萬元 http://bit.ly/2HW5vMD

13:17 消息：醫管局獲撥逾5億元挽留醫護 瑪麗醫院擬今年內先推大腸癌患基因服務 http://bit.ly/2SZ8BWn

13:00 政府消息：1萬元將透過銀行戶口發放 可網上或實體表格申請 http://bit.ly/2HXV236

12:29 香港仍是充滿生機的土壤 陳茂波：即使失望仍可選擇對未來懷抱希望 http://bit.ly/2PrFk4x

12:27 政府或考慮開拓新收入來源或調整稅率 逐步縮減一次性寬免措施的規模 http://bit.ly/2PrFk4x

12:25 陳茂波預告一次性寬免措施規模可能需要逐步縮減

12:15 本年度政府帳目見紅15年來首次 未來5年料仍是赤字

12:13 本財政年度預計赤字為378億元 儲備為11331億 http://bit.ly/3cbcf71

12:10 撥款逾9億元 加強幼兒中心、幼稚園等社工服務 http://bit.ly/2T09tKA

12:09 增加3000個安老服務名額

12:08 推出「智方便」一站式個人服務平台 可使用100項政府網上服務 http://bit.ly/3c8AwL0

12:06 發展體育學院新設施大廈

12:04 支援5G服務 資助網絡營辦商

11:58 撥款2億元成立低碳綠色科研基金 推動及發展電動車 http://bit.ly/2VnuNv9

11:55 鞏固商貿地位 未來將直接投資與香港有關的項目 http://bit.ly/381VVSZ

11:53 賣地計劃共15幅住宅用地 潛在土地供應可建逾1.5萬個單位 http://bit.ly/37UNwAI

11:50 政府料未來5年可建逾10萬個公營房屋單位 古洞北項目最快2027年入伙 http://bit.ly/32tkjvE

11:48 政府預留4千萬元予本地大學STEM課程學生作短期實習 http://bit.ly/38VE2qd

11:45 向創新及科技基金注資20億元 探討可重用口罩的應用科技方案 http://bit.ly/32pnQLw

11:42 為藝術發展配對資助計劃增撥9億元 提高本港文化藝術發展 http://bit.ly/2Ppju1o

11:39 支援旅遊業向旅發局額外撥款7億元 http://bit.ly/38YnduU

11:30 政府增撥3000萬 優化勞工處就業計劃

11:25 為明年中學文憑考試考生代繳考試費 http://bit.ly/37Tm0Ug

11:23 香港年金計劃最低投保年齡 由65歲降至60歲 http://bit.ly/2Vpo6sm

11:24 綜援、生果金、長者生活津貼及傷殘津貼發「雙糧」 http://bit.ly/3cbbydV

11:23 向醫管局增撥30億元的經常撥款 並額外增撥約６億元 推第二個十年醫院發展計劃 承諾增加資源 http://bit.ly/3a14tuA

11:20 政府寬減100%薪俸稅、個人入息課稅 上限為2萬元 https://bit.ly/2w28JLY

11:18 政府向18歲或以上成年人派錢1萬元 https://bit.ly/2HY4fIJ

11:17 減免非住宅用戶額外四個月75%的應繳水費及排污費 每戶每月減免額上限分別為20,000及12,500元

11:15 補貼合資格的非住宅電力用戶額外四個月每月75%的電費開支 每戶每月補貼上限為5000元 政府開支約29億元

11:12 寬減2019／20課稅年度百分之百的利得稅，上限為二萬元，全港十四萬一千名納稅人受惠

11:00 陳茂波立法會宣讀2020-21年度最新一份財政預算案，推出大規模逆周期措施涉及1200億元 https://bit.ly/2ViD4jU