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【財政預算案2020】陳茂波財政預算案2020重點　財爺派糖你有沒有受惠？【不斷更新】

社會 12:55 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

財政司司長陳茂波今日（26日）公布2020-21年度財政預算案。

財政司司長陳茂波今日（26日）早上11時在立法會發表2020-21年度《財政預算案》，本港在新冠肺炎的疫情之下，百業蕭條，如何利民紓困，可以「撐企業、保就業」呢？TOPick緊貼預算案最新情況，看看「財爺」的「派糖」措施你有沒有受惠？

13:00　政府消息：1萬元將透過銀行戶口發放　可網上或實體表格申請　http://bit.ly/2HXV236

12:29　香港仍是充滿生機的土壤　陳茂波：即使失望仍可選擇對未來懷抱希望　http://bit.ly/2PrFk4x

12:27　政府或考慮開拓新收入來源或調整稅率　逐步縮減一次性寬免措施的規模　http://bit.ly/2PrFk4x

12:25　陳茂波預告一次性寬免措施規模可能需要逐步縮減

12:15　本年度政府帳目見紅15年來首次 未來5年料仍是赤字

12:13　本財政年度預計赤字為378億元 儲備為11331億　http://bit.ly/3cbcf71

12:10　撥款逾9億元 加強幼兒中心、幼稚園等社工服務　http://bit.ly/2T09tKA　

12:09　增加3000個安老服務名額

12:08　推出「智方便」一站式個人服務平台 可使用100項政府網上服務　http://bit.ly/3c8AwL0

12:06　發展體育學院新設施大廈

12:04　支援5G服務　資助網絡營辦商

11:58　撥款2億元成立低碳綠色科研基金　推動及發展電動車　http://bit.ly/2VnuNv9

11:55　鞏固商貿地位 未來將直接投資與香港有關的項目　http://bit.ly/381VVSZ

11:53　賣地計劃共15幅住宅用地　潛在土地供應可建逾1.5萬個單位　http://bit.ly/37UNwAI

11:50　政府料未來5年可建逾10萬個公營房屋單位　古洞北項目最快2027年入伙　http://bit.ly/32tkjvE

11:48　政府預留4千萬元予本地大學STEM課程學生作短期實習　http://bit.ly/38VE2qd

11:45　向創新及科技基金注資20億元　探討可重用口罩的應用科技方案　http://bit.ly/32pnQLw

11:42　為藝術發展配對資助計劃增撥9億元　提高本港文化藝術發展　http://bit.ly/2Ppju1o

11:39　支援旅遊業向旅發局額外撥款7億元　http://bit.ly/38YnduU

11:30　政府增撥3000萬　優化勞工處就業計劃　

11:25　為明年中學文憑考試考生代繳考試費　http://bit.ly/37Tm0Ug

11:23　香港年金計劃最低投保年齡　由65歲降至60歲　http://bit.ly/2Vpo6sm

11:24　綜援、生果金、長者生活津貼及傷殘津貼發「雙糧」　http://bit.ly/3cbbydV

11:23　向醫管局增撥30億元的經常撥款　並額外增撥約６億元　推第二個十年醫院發展計劃 承諾增加資源　http://bit.ly/3a14tuA　　

11:20　政府寬減100%薪俸稅、個人入息課稅　上限為2萬元　https://bit.ly/2w28JLY

11:18　政府向18歲或以上成年人派錢1萬元　https://bit.ly/2HY4fIJ

11:17　減免非住宅用戶額外四個月75%的應繳水費及排污費　每戶每月減免額上限分別為20,000及12,500元

11:15　補貼合資格的非住宅電力用戶額外四個月每月75%的電費開支　每戶每月補貼上限為5000元　政府開支約29億元

11:12   寬減2019／20課稅年度百分之百的利得稅，上限為二萬元，全港十四萬一千名納稅人受惠 

11:00　陳茂波立法會宣讀2020-21年度最新一份財政預算案，推出大規模逆周期措施涉及1200億元　 https://bit.ly/2ViD4jU

新冠肺炎 薪俸稅 利得稅 補貼 綜援 立法會 電力 電費 水費 陳茂波

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