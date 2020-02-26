【財政預算案2020】政府宣布寬減100%的利得稅　上限2萬元

▲ 政府將會寬減2019至2020課稅年度100%的利得稅，上限為2萬元。（資料圖片）

財政預算案2020今日（26日）發表，財政司司長陳茂波表示，會推出多項「撐企業、保就業」措施，將會寬減2019至2020課稅年度100%的利得稅，上限為2萬元，全港14.1萬納稅人受惠，有關扣減會在2019至2020課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少20億元。

陳茂波又指，在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為6個月。貸款額為合資格申請企業6個月的薪酬及租金開支，以200萬元為上限，還款期長達3年，可選擇首6個月還息不還本。政府會為此提供最多200億元的信貸保證。

政府亦寬免2020至2021年度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季則以每戶每季1,500百元為上限，估計惠及42萬個非住宅物業。政府收入將減少32億元。

此外，政府亦會寬免2020至2021年度的商業登記費，150萬名業務經營者受惠。政府收入將減少30億元；公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費（逾期登記除外），為期2年。有關措施將惠及約140萬間公司，相關收入將合共減少2.12億元。

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責任編輯：陳子謙