【法證先鋒IV】李施嬅越洋賀《法證IV》收視報捷　替謝芷倫扮屍體辛苦

▲ 《法證先鋒IV》收視成績令李施嬅驚喜。(取自李施嬅facebook)

昨日(2月25日),《法證先鋒IV》舉行記招宣布首集7日跨平台總收視係「37.1點」的好成績。而女主角李施嬅雖然身處加拿大拍攝電視劇《Blood and Water》第3季,仍留意十分《法證先鋒IV》收視。

李施嬅在個人社交平台上載一張她抱住兩隻愛狗並「O晒嘴」的相片,寫道:「我有無眼花啊? 37.1一早起來就看到這個消息。感謝大家的支持。台前膜(幕)後的辛苦和努力是值得的。I haven’t seen ratings like this in a long long long long time. Sending love and gratitude from Canada.」

▲ 身在加拿大的李施嬅也十分留意《法證先鋒IV》的收視。(取自李施嬅facebook)

今天早上,她在個人社交平台上載拍攝《法證先鋒IV》內驗封密膠帶屍體場面的花絮片段,替扮屍體的謝芷倫辛苦,寫道:

大家都在問這個封密膠帶屍體是怎麼拍。是每一個鏡頭只能拍很短時間,就要cut幾,讓演員休息。 做死屍真的很辛苦。 #法證先鋒4 裡面每一個做屍體都演員都好專業,好辛苦。 感恩這麼多人能夠目到他們的專業。