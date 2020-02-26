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【法證先鋒IV】李施嬅越洋賀《法證IV》收視報捷　替謝芷倫扮屍體辛苦

娛樂 11:35 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

《法證先鋒IV》收視成績令李施嬅驚喜。（取自李施嬅facebook）

昨日（2月25日），《法證先鋒IV》舉行記招宣布首集7日跨平台總收視係「37.1點」的好成績。而女主角李施嬅雖然身處加拿大拍攝電視劇《Blood and Water》第3季，仍留意十分《法證先鋒IV》收視。

李施嬅在個人社交平台上載一張她抱住兩隻愛狗並「O晒嘴」的相片，寫道：「我有無眼花啊？ 37.1一早起來就看到這個消息。感謝大家的支持。台前膜(幕)後的辛苦和努力是值得的。I haven’t seen ratings like this in a long long long long time. Sending love and gratitude from Canada.」

身在加拿大的李施嬅也十分留意《法證先鋒IV》的收視。（取自李施嬅facebook）

今天早上，她在個人社交平台上載拍攝《法證先鋒IV》內驗封密膠帶屍體場面的花絮片段，替扮屍體的謝芷倫辛苦，寫道：

大家都在問這個封密膠帶屍體是怎麼拍。是每一個鏡頭只能拍很短時間，就要cut幾，讓演員休息。

做死屍真的很辛苦。

#法證先鋒4 裡面每一個做屍體都演員都好專業，好辛苦。 感恩這麼多人能夠目到他們的專業。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

法證先鋒 李施嬅 謝芷倫 電視劇 娛樂人物職業 演員 香港小姐

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