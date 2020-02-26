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香港快運停飛往返首爾及釜山3月航班　旅客退票可獲全額退款【內附退票連結】

休閒 12:11 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

南韓新冠肺炎疫情升溫，香港快運（HK Express）取消3月香港往返首爾及釜山航班，受影響旅客可獲免費更加機票或全額退款。（相片：官方fb）

因應南韓新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，香港政府對南韓作出封關措施，除了對南韓發出紅色外遊警示，提醒市民如非必要避免前赴南韓，同時禁止所有由南韓前往香港之非香港特別行政區居民或曾於14天內到訪過南韓之人士入境。

而受港人歡迎的廉航公司香港快運（HK Express）亦相應取消往返香港至首爾仁川及釜山的航班，受影響旅客可免費更改航班或獲全數退款退票。

HK Express已於2月25日香港時間晚上10時宣佈作出新的票務安排，於3月3日至28日期間往返香港與南韓首爾--仁川及釜山的航班將會取消，而HK Express將會向即日至3月31日期間往來香港與南韓之旅客提供下列安排以供選擇：

選項1：更改原定航線之出發日期

受影響旅客可免費更改一次航班，並免收票價差額，而新航班必須於2020年9月30日或之前出發，並須受機位供應限制。

選項2：更改為HK Express其他航線

受影響旅客可免費更改一次航線，並必須支付票價差額，新航班必須於2020年9月30日或之前出發，並須受機位供應限制。

選項3：整張訂單或受影響之航段的退款安排

申請影響之航班或訂單全數退款安排，可按此遞交退款申請。

HK Express強調，受影響之旅客皆可免費更改一次航班，更改須按機位供應而定。旅客需於原定出發日期前48小時或之前回覆更改選項。

所有申請必須於出發前提出，如旅客未有依時辦理登機手續(no-show)，將不獲豁免有關費用。如欲進行更改或查詢詳情，可到其網站與線上客服即時對話、致電 (852) 3902 0299或電郵至 guest.relations@hkexpress.com與HK Express 客戶服務團隊聯絡。

至於3月29日或以後的航班安排，則有待HK Express進一步公佈。

記者：陸明敏

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