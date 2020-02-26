【新冠肺炎】金宇彬捐1億韓圜贈南韓醫護　患癌停工兩年仍無私助基層

▲ 金宇彬復出對疫情甚關注。（取自IG）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在南韓大爆發，累計感染人數多達893宗，其中大邱市更是重災區，而多位韓星亦以捐款助南韓抗疫。其中曾因患鼻咽癌停工兩年的金宇彬，亦捐出1億韓圜（約港幣64萬元），支助購買口罩及消毒液予低收入家庭。

據韓媒透露，金宇彬申敏娥，透過慈善團體「愛之果實」捐款1億韓圜（約64萬港元），幫助前線醫務人員及弱勢社群防疫。

另外，金宇彬友女申敏兒，早前亦透過公益機構同樣捐出1億韓圜（約港幣64萬），以資助一線醫療人員以及弱勢家庭和群體，即二人合捐出2億韓圜。

金宇彬兩年前確診鼻咽癌，之後停工兩年多，去年底抗癌成功，並復工出席《青龍電影頒獎禮》。

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▲ 金宇彬跟女友同樣樂施好善。

雖然金宇彬停工兩年沒有收入，但他仍關注社會及疫情，慷慨捐款助低收入家庭抗疫。

去年金宇彬在青龍電影頒獎禮首次公開露面，氣息大好的金宇彬在台上致辭，感激在抗癌路上陪伴他的每一人。金宇彬更被發現左手的無名指戴上戒指，傳2020年將娶女友新慜娥。

自2017年證實罹患鼻咽癌後，金宇彬便全面停工，專心接受治療。他於去年成功完成35次的鼻咽癌放射線治療，並繼續休養，但仍偶爾被網友與媒體拍到與女友出遊，不過今年將有新戲面世。