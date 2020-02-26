【財政預算案2020】向創新及科技基金注資20億元　探討可重用口罩的應用科技方案

▲ 政府亦正探討與可重用口罩相關的應用科技方案。（資料圖片）

財政預算案2020今日（26日）發表，財政司司長陳茂波表示，創科是推動未來經濟發展的重要動力， 推動科研是發展創科不可缺少的一環。政府在科學園建設的兩個分別專注於醫療科技和人工智能及機械人科技的「InnoHK創新香港研發平台」，多家世界知名院校及研發機構熱烈反應，預計首批研發機構可於今年陸續設立，正積極探討建設第三個研發平台。

陳茂波又指，政府繼續為企業的合資格研發開支提供額外稅務扣減，以及通過創新及科技基金資助本地研發工作，促進技術轉移和研發成果的實踐和商品化。政府會於下月將「公營機構試用計劃」的適用範圍，擴大至全港從事研發的科技公司。

在研發應用方面，以最近的防疫抗疫工作為例，政府使用由物流及供應鏈多元技術研發中心自行研發的電子手環，協助家居檢疫工作。此外，納米及先進材料研發院亦授權一間口罩生產商利用其專利納米纖維技術，生產透氣度高、有殺菌功能的口罩。政府亦正探討與可重用口罩相關的應用科技方案。

政府會向創新及科技基金注資20億元，推行「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在香港設立新的智能生產線，亦會向香港科技園公司（科技園公司）增撥20億元，把一幢位於元朗工業邨的舊廠房改建為「微電子中心」，提供現代化生產設施。

政府亦會在今年4月起優化「科技券」計劃，鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，提高生產力或升級轉型。政府的出資比例會由現時的2/3上調至3/4，資助上限亦會由40萬元提高至60萬元，而可獲批項目的上限亦由4個增至6個。

陳茂波又指透露，科技園公司正探討科學園第二階段擴建計劃的可行性，政府會為擴建計劃預留30億元。科技園公司在將軍澳工業邨發展的數據技術中心及先進製造業中心將按計劃分別於今年上半年及2022年落成。

政府正為數碼港第五期發展用地進行法定城市規劃程序，並計劃於2021年上半年向立法會申請撥款，預計最快於2024年竣工，期望可吸引更多科技公司和初創企業進駐。

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責任編輯：陳子謙