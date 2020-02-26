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【停課不停學】網上學習過度使用電子產品　中醫教穴位按摩食療護眼睛

健康 16:21 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

在停課期間，學生網上學習經常使用電腦或平板，不妨參考中醫師推介的護目方法。

因應肺炎的防疫措施，正規日校已停課數周，學生亦改為在家以網上學習形式學習，期望做到停課不停學。但青少年在家長時間觀看電腦或平板的發光屏幕，容易衍生眼睛疲勞，甚則痠澀不適、視物模糊等。以現時情況，大部分學生在未來數周，無可避免要經常使用電腦或平板，故以下會分享些護目方法，冀學生們要好好保護眼睛及視力。

調節電子屏幕光度

要適度調節電子屏幕光度。我們時有早晚使用電腦，但日光或晚上室內光度並不相等，若電子屏幕光度固定不變，眼球便要經常調節進光量，以不斷適應不協調的屏幕及房間背景光度。建議日間時調節較光亮的電子屏幕；晚上觀看屏幕時，亦應開着室內燈光，調暗屏幕光度或使用黃光模式。即使已使用自動調節功能，但仍要留意實際光度，並應每45分鐘使用電子產品後，小休片刻，讓眼睛休息。

穴位按摩紓緩疲倦

以中醫穴位按摩紓緩視力疲倦，其中建議養老穴及球後穴。養老穴為手太陽小腸經穴位，定位方法是將手掌面向胸，手腕背側的尺骨莖突橈側骨縫凹陷中為養老穴；球後穴則位於眼眶下緣外側，外1/4段與內3/4段的交界處。建議可早晚雙側各穴按摩1次，每穴每次按兩至3分鐘，力度以穴位有痠重感覺為宜。

食療保養眼睛

此外，亦可以以食療保養眼睛。材料包括熟地5錢、杞子5錢、木賊3錢、淮山1 両、瘦肉200克、清水5碗。方法是先將瘦肉汆水，洗淨藥材，待水滾後加入所有材料，轉細火續滾煎煮1小時，加入適量鹽調味，食療一周服用1至兩次。平日亦可單獨焗服杞子杭菊花茶，亦可加強清肝護目作用。

最後，建議起居有常，不妄作勞，注意護目外，亦要多留意前周曾提及的心理健康。防疫期間勿輕言放棄，現況很快會雨過天晴。

原文刊於《經濟日報》專欄「理療感悟」，原題為「中醫護目方法」。

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撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

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