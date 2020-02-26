【財政預算案2020】撥款2億元成立低碳綠色科研基金　優化電動車公共充電網絡

面對氣候變化所帶來的環境挑戰，極端天氣現象日漸加劇。香港正朝着《巴黎協定》的目標（協定中的主要規定為將全球溫度上升控制在較工業革命前水平「遠低於」攝氏2度以下，並致力追求不超過攝氏1.5度。）努力，政府於2017年公布了《香港氣候行動藍圖2030+》，訂出目標，把碳排放總量減低百分之二十六至三十六，以加強氣候應變能力，促進本港的可持續發展，讓香港更宜居的城市。

為配合以上目標，政府將撥款2億元成立低碳綠色科研基金，支持減碳技術和綠色科技的研發及應用，並分享研究成果。

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政府將大力推廣電動車的使用，本港電動私家車的數量由2010年的70輛增至去年的13600輛，佔整體私家車數量的百分之二點一，在亞洲大城市中排行第二，僅次於北京。有見及此，政府將會更新《清新空氣藍圖》，當中會探討進一步推廣電動車的政策，制定本港首份電動車普及化路線圖。

同時，撥款2億元成立低碳綠色科研基金以支持綠色科技發展，又推出20億元先導計劃，資助合資格的現有私人住宅樓宇停車場安裝基礎充電設施，方便車主充電。

政府又會致力研究適合香港使用的電動公共巴士，以及其相關充電設施的基本技術要求和規格，並會制訂有關指引。政府將撥款8000萬元推行試驗計劃，讓行走固定路線的綠色專線小巴率先採用。

政府正籌備於今年下半年分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商業車，並預留71億元提供特惠資助予受影響車主。

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責任編輯：郭家穎