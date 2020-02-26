【財政預算案2020】政府料未來5年內可建逾10萬個公營房屋單位　古洞北項目最快2027年入伙

▲ 政府預計5年内公營房屋總建屋量合共逾10萬個單位。（資料圖片）

財政預算案2020今日（26日）發表，財政司司長陳茂波表示，按最新預測，在2019／20至2023／24年度的5年内，公營房屋總建屋量合共逾10萬個單位，當中包括約7.4萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及約2.6萬個其他資助出售單位；私營房屋方面，估計2020至2024年私人住宅單位的每年平均落成量約為1.96萬個，較過去5年的平均數增加約25%。

陳茂波表示，政府致力解決土地及房屋問題，去年年初接納了土地供應專責小組報告，正全力落實各項建議，中長期而言，多個新發展區項目將提供超過21萬個房屋單位，當中東涌東填海工程的首幅房屋用地下個月已可交付使用，預計2024年首季可提供1萬個公營房屋單位。

他又指，古洞北／粉嶺北新發展區的收地程序去年正式展開，預計居民可在2027年遷入首批公營房屋單位。此外，待立法會通過撥款後，政府會在下半年展開洪水橋／厦村新發展區的首期工程。至於元朗南發展的法定規劃程序亦快將展開，會爭取第一批公營房屋單位在2028年落成。

改劃房屋用地方面，過去6年已完成135幅，涉及超過14.7萬個公營房屋單位及約4.4萬個私營房屋單位，另有12幅正在改劃中，預計可提供約1.1萬個房屋單位，超過9成為公營房屋。另有25幅的改劃工作會在2021年陸續展開，涉及近8.5萬個單位，逾9成為公營房屋。

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責任編輯：陳子謙