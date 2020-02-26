【齊心抗疫】日本口罩全白色難分底面　Jarvis周奕瑋教正確戴日本口罩　

▲ 日本通周奕瑋逐一拆解大多數人對日本口罩的疑問。

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，市民為防疫在外出時都帶口罩，當中日本口罩一直十分受歡迎，可是仍有人以錯誤方法佩戴口罩，況且日本口罩的顏色全部都白色，令人有時不知哪一面向外、哪一面向內才對。日本通周奕瑋（Jarvis）就在個人Facebook解答有關日本口罩設計的疑問。

周奕瑋昨天（2月25日）在個人Facebook分享指，早前有朋友向他查詢：「為何有部份日本口罩的摺痕不是向下而是向上？」於是Jarvis便趁機查閱相關資料，以及詢問朋友，終於找出一個最可能的答案。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

▲ 周奕瑋拆解日本口罩。（取自周奕瑋facbook）

周奕瑋拆解日本口罩

周奕瑋首先指：「香港最常見的外科口罩的摺痕都是向下，但日本有數款在市面發售的口罩的摺痕都不是單一向下，而是上半部向上摺，下半部向下摺的設計，作用是增加口罩與臉部的空間。」

然後他續指：「只要使用者上下拉開口罩時，口罩便會變得立體，有更多的空間，既有助呼吸，也有助女士們不會再因口罩太貼妝而整花。」

「池美麗」鍾凱琪教睇日本口罩說明細節，詳情請睇 http://bit.ly/39QrVL0

▲ 周奕瑋經研究，逐一解答網民有關日本口罩的疑問。（取自周奕瑋facbook）

「池美麗」授實用日文免買錯口罩，詳情請睇 http://bit.ly/2V8goD1

從口罩弧度分內外

雖然日本口罩有不同的設計，不過周奕瑋稱：「若是真正醫療用的外科口罩，日本的設計與其他地方一樣，摺痕都是全部向下。香港的外科口罩一面有顏色，不難分辨內外，但日本的口罩多數全部白色，所以要拉開口罩，看見弧度才可分辨。」

▲ 周奕瑋曾在日本留學，加上多次主持日本旅遊節目，成為大眾心目中的日本通。（取自周奕瑋facbook）

他又再指一個分辨口罩內外面的方法：「有人會覺得口罩繩連上的一面一定是內，但日本有廠商會特意把繩連在外面，一來是為免連接位把臉整痛，二來是因為橡筋拉扯，可令口罩更貼面。」

周奕瑋指，以上資訊都是綜合不同的口罩介紹，及日本朋友得出的答案，並謂每款口罩都有各自設計的原因，奉勸購買前先看清說明，便可戴得安心。

《學是疫學非》是非精分享疫情下護膚小貼士，詳情請睇 http://bit.ly/2VnEY2w