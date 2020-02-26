  • 27°C
香港時間 : 2020226日 (週三) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】搭地鐵站近車門旁易受感染　日本專家：搭電梯站要企最裏面位置

健康 12:21 2020/02/26

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，外出時少不免會乘搭公共交通工具，若車廂人多擠逼，可增加播毒風險，究竟市民應該如何自保？日本有大學教授解構地鐵車廂播毒問題，指出站在車門旁邊是最容易受病毒感染，相反坐下的乘客受感染風險最低。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

坐下受感染風險較低

日本富士電視台請來京都工藝纖維大學副教授山川勝史，模擬地鐵車廂內病毒傳播的情況，並解構病毒在空氣中的傳播方式。他指出，病毒的傳播會受車廂冷氣影響。如空氣中存有病毒，會透過天花板的冷氣風向漂浮和擴散。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

山川教授續指，車廂中不同位置的受感染風險有很大分別，假如車廂擁擠，大量乘客站在車門旁邊，由於車門附近沒有縫隙，而冠狀病毒較為大粒，通常會向下沉，會跌落至乘客頭部的位置，乘客可能會因摸鼻子和眼睛從而受感染。

相反，靠近座位的乘客受感染的風險較低。山川教解釋，雖然病毒會隨冷氣風向下流動，但由於靠近座位位置的人流一般較少，部分病毒在站者和坐者之間的縫隙降下，而病毒在降下的過程中，數量已大幅減少，所以坐著的乘客受感染的機會較低。

坐著的乘客受感染的機會較低。（影片截圖）

【齊心抗疫】巴士地鐵最污糟多菌？YouTuber用麵包實測5種交通工具污糟程度

乘搭升降機可站最入位置

除了地鐵車廂，升降機同樣是密閉空間。山川教授表示，由於升降機內每個人都是站着，無論站在哪裏，受感染的風險大致相同。不過，若樓層較高，逗留升降機時間較長的人士，可以站最裏面的位置。他解釋，因為人們咳嗽時飛沫是向前噴，站在最裡面的位置會較安全。

【口罩防疫措施】病毒可殘留物件表面2至4天　中醫拆解5大生活感染陷阱位

責任編輯：羅嘉欣

日本 健康問題 養生 武漢肺炎 疫情 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【天王喪母】郭富城母親家中病逝3月舉殯　孝順郭富城：冇媽媽冇我
19:20 2020/02/25
【天王喪母】郭富城母親家中病逝3月舉殯　孝順郭富城：冇媽媽冇我
【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記
15:47 2020/02/24
【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記
【新冠肺炎】長期戴口罩頭痛作嘔嘴唇變乾　醫生講解不適成因及紓緩方法
13:21 2020/02/20
【新冠肺炎】長期戴口罩頭痛作嘔嘴唇變乾　醫生講解不適成因及紓緩方法