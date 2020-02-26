【新冠肺炎】搭地鐵站近車門旁易受感染　日本專家：搭電梯站要企最裏面位置

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，外出時少不免會乘搭公共交通工具，若車廂人多擠逼，可增加播毒風險，究竟市民應該如何自保？日本有大學教授解構地鐵車廂播毒問題，指出站在車門旁邊是最容易受病毒感染，相反坐下的乘客受感染風險最低。

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坐下受感染風險較低

日本富士電視台請來京都工藝纖維大學副教授山川勝史，模擬地鐵車廂內病毒傳播的情況，並解構病毒在空氣中的傳播方式。他指出，病毒的傳播會受車廂冷氣影響。如空氣中存有病毒，會透過天花板的冷氣風向漂浮和擴散。

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山川教授續指，車廂中不同位置的受感染風險有很大分別，假如車廂擁擠，大量乘客站在車門旁邊，由於車門附近沒有縫隙，而冠狀病毒較為大粒，通常會向下沉，會跌落至乘客頭部的位置，乘客可能會因摸鼻子和眼睛從而受感染。

相反，靠近座位的乘客受感染的風險較低。山川教解釋，雖然病毒會隨冷氣風向下流動，但由於靠近座位位置的人流一般較少，部分病毒在站者和坐者之間的縫隙降下，而病毒在降下的過程中，數量已大幅減少，所以坐著的乘客受感染的機會較低。

▲ 坐著的乘客受感染的機會較低。（影片截圖）

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乘搭升降機可站最入位置

除了地鐵車廂，升降機同樣是密閉空間。山川教授表示，由於升降機內每個人都是站着，無論站在哪裏，受感染的風險大致相同。不過，若樓層較高，逗留升降機時間較長的人士，可以站最裏面的位置。他解釋，因為人們咳嗽時飛沫是向前噴，站在最裡面的位置會較安全。

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責任編輯：羅嘉欣