【新冠肺炎】71歲爺爺倒斃家中　 6歲孫兒伴屍靠食餅乾充飢︰爺爺說有病毒不可出門

▲ 內地一名71歲的老人日前不幸倒斃家中，6歲的孫兒一直伴屍，只靠食餅乾充飢。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情緊張，市民都減少外出，以減低受病毒感染的風險。內地一名年過70歲的老人日前不幸倒斃家中，年幼的孫兒一直伴屍，只能靠食餅乾充飢。

爺爺叮囑不可外出

綜合內地傳媒報道，湖北十堰市張灣區花果街道辦事處的義工本周一（24日）到一個屋苑，上門為居民量度體溫。義工來到其中一個單位，開門的是一名年僅約6歲的男童，他隨即感到不對勁。

義工入到屋內，發現男童的71歲譚姓爺爺倒斃家中，因而揭發事件。他查問了男童的狀況，得悉只有男童與爺爺在家，男童連日來就只靠食餅乾充飢。男童向義工表示︰

爺爺說外面有病毒，不可以出門。

聽到他的童言令人心酸，而他根本不知道爺爺永遠不會回來了。

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男童暫託街坊照顧

事後有報道指老人被人發現時，已死去了兩至三天，也有傳聞指老人是感染新冠肺炎致死。不過，當地街道辦事處人員否認傳聞，更指社區義工每天都會上門，了解各家各戶的情況，因此老人不可能在家中死去兩至三天。

老人的死因及死亡時間有待進一步確定，至於他的兒子，即男童的爸爸因身在廣西，暫時無法回家處理老人的後事，以及照顧男童。

因此老人的後事現交由社區人員辦理，男童亦託付社區人員帶回家照顧，目前他的身體狀況良好。

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責任編輯︰駱秀玲