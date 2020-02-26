【呈分試挑戰題】小六中文名校精選試題答案　閱讀理解探討讀書的重要性

▲ 小六中文名校精選試題答案。

呈分試成績是決定學生升中的重要因素，中文、數學、英文的成績尤為重要。想減低失分的機會？想掌握考試重點？TOPick開設了呈分試專頁，邀請星級名師精選各大名校的試卷難題考核重點，再設計名校精選模擬試題以及搶分練習題，迎合小三至小六的學生需要，讓學生可以鞏固學習基礎。

呈分試專頁除了提供模擬試卷及搶分練習題外，TOPick還邀請教育界不同的持分者，解答呈分試的重點及分析不同的學習難題，讓爸爸媽媽可以掌握呈分試資訊，全方位陪伴子女考好呈分試。

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以下為參考答案：

一. 閱讀理解

1. 樂此不疲

2. 忽視

3. 「書到用時方恨少」的意思是知識到真正要用時，才知道書讀得太少。

4. 作者指出數理解題或閱讀理解這些訓練令我們能看出哪些資訊是有用的，分析每個資訊的關聯性及摒除一些無關的資料，以致我們能更有系統地分析及思考問題。

5. 作者視讀書及學習為畢生伴侶是因為它能令我們每天進步，成為一個對自己、對家人、對社會負責任的人。

6. 我覺得讀書重要因為讀書可以增強分析思考能力及增加知識，令我在面對困難時，可以更有效地解決生活面對的難題。

二. 標點符號

三. 排句成段

1. 4 > 5 > 2 >1 > 6 > 3

2. 5 > 1 > 6 > 2 > 4 > 3

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