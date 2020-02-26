【新冠肺炎】北角佛堂水龍頭及經書驗出病毒7人中招　德國研究：病毒死物最長存活9天

▲ 北角佛堂水龍頭驗出病毒，有研究指出病毒最長可在死物上存活9天。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港昨日(25日)新增3宗確診新型冠狀病毒個案，累計現時已有7宗涉及北角「福慧精舍」佛堂的感染個案。衞生防護中心近日曾到佛堂採集環境樣本檢測，發現經書、跪墊，佛堂洗手間水龍頭開關手柄上，均對新冠肺炎病毒呈陽性反應。一項德國研究就指出，冠狀病毒在不同物質表面上，可存活2小時到9日。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，新型冠狀病毒在環境存留的時間，比流感長數倍，建議在洗手的同時，用肥皂洗水龍頭手柄，洗去病毒，以防繼續傳播病毒。

新增2宗個案無外遊紀錄

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上表示，3宗新增個案中有2宗涉及一對母子，二人都沒有外遊紀錄，居於北角百福花園康福閣，其中55歲的母親是早前曾到北角「福慧精舍」佛堂後確診女病人的妹妹，在北角明苑中心KFC廚戶負責炸雞工作。

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德國研究：病毒最長可在死物上存活9天

病毒在物件上可存活多久，成為大眾關注點。德國一項在《Journal of Hospital Infection》發表的研究指出，由於新型冠狀病毒有機會從受污染的物件表面傳播病毒，於是就以SARS、MERS等冠狀病毒數據作分析，發現冠狀病毒在不同物質的表面上，可存活2小時到9日。在攝氏30度或更高的溫度下，存活時間較短。

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而研究亦指出，有3種物質可在1分鐘內降冠狀病毒感染力：

0.1%次氯酸鈉（Sodium hypochlorite）

乙醇（Ethanol）

0.5%過氧化氫（Hydrogen peroxide）

水龍頭恐成「播毒位」洗手需注意

今次北角「福慧精舍」佛堂感染個案，因在廁所水龍頭發現病毒，令人憂心洗手時觸碰到水龍頭表面，是否也有機會感染到病毒。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超，今日在電台節目表示，對有多宗群組式爆發個案出現，不感到意外，但就指「福慧精舍」佛堂個案屬群組式爆發，不算有超級傳播者。

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他指，新型冠狀病毒在環境存活時間，比流感長數倍，可在環境中生存數小時至數日，易引起交叉感染，因此如水龍頭並非電子感應式，在洗手的同時就應用肥皂，清洗水龍頭手柄，以免繼續傳播病毒。

拆解日常5大播毒位

病毒可在死物上存活，日常最易傳播病毒的位置值得留意，「遠志中醫」日前就分享了5大生活陷阱︰

1.公共廁所門

很多人如廁後洗手後便推門離開，其實這扇門十分骯髒，很多人上廁所後沒洗手便離去，所以如果洗手後推門，跟沒洗手分別不大。因此最好是以紙巾包手來推門。

2.扶手

不論是交通工具抑或樓梯的扶手，每天都會有很多人接觸，而且未必經常清潔。如能避免觸碰，當然是好；摸過後也要盡快洗手或以搓手液清潔。

3.錢幣

通常硬幣或紙幣都經過多人觸碰，所以佈滿細菌。幸好現時有多種電子貨幣可以使用，在非常時期更應多加利用。

4.升降機按鈕

即使很多大廈亦會每小時洗潔升降機按鈕，但在這一小時內，仍會有各種人接觸按鈕。以手指觸碰按鈕後，應避免即時接觸口鼻，並要盡快潔手。

5.隱形眼鏡

這是很多人忽略的一環。如果雙手不潔，佩戴隱形眼鏡時便可將病菌一併帶到眼部黏部，隨時可能引致感染。

責任編輯：羅嘉欣