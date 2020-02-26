【新冠肺炎】確診女患者曾到灣仔福臨門用膳　其門市暫停營業至3月3日

▲ 灣仔福臨門今日起暫停營業至3月3日。(資料圖片)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延未止，本港確診新型冠狀病毒感染個案增至85宗。最新一名確診患者涉及一名60歲女子，她過去健康良好，居於大坑大坑道113號瑞士花園四座。據知病人2月12日開始咳，其後曾到灣仔福臨門用膳。

【一文看清】全港確診者住址 + 家居檢疫名單 新增藍田興田邨、北角百福花園康福閣以及大坑瑞士花園【不斷更新】

福臨門今日（26日）發聲明指，就有關曾到福臨門灣仔店用膳的一位女客人於昨日（25日）確診新型冠狀病毒事件，福臨門集團已按衞生署及防疫中心指示提供有關資料協助他們的調查。為了確保該灣仔店的客人及員工能在最衞生及安全的環境下用餐及工作，決定將灣仔店暫停營業至3月3日以進行全面清潔及專業消毒，而九龍區的福臨門尖沙咀店將維持正常營業。

為確保客人及其員工於一個衞生及安全的環境用膳和工作，福臨門灣仔店及尖沙咀店自新春初期已實施一系列的防疫措施，包括查證上班員工14天內沒有往返內地，其居住環境或屋苑並沒有確診個案；員工每天上班均需要量度體温；員工於當值時候必需配戴囗罩；定時消毒餐廳的公眾地方及傢私；高溫消毒所有碗筷餐具；取消部份散座，增加散座間的距離，並提供多間私人貴賓房間給客人選擇。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

更多關於武漢肺炎新聞：http://bit.ly/37Ddqtd

疫情最新進展：http://bit.ly/2RBJcQI

責任編輯：郭詩詩