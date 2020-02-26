【奪命車禍】35歲媽媽駕車送2孩子上學遇車禍亡　消防員悲痛安慰︰放心孩子沒事

▲ 台灣一名媽媽發生車禍身亡，同車2孩子因坐在兒童汽車座椅，得以保命。

世事無常！台灣昨日(25日)一場嚴重車禍奪走2孩媽媽的性命，她重傷送院搶救不治，車上2名孩子保住了性命。赴現場拯救的消防員事後在網絡發布帖文，表示心痛難以釋懷，另外對離世的媽媽表示敬意，有感她盡責讓子女坐上汽車專用兒童安全椅，保護了小朋友。

綜合台灣媒體報道，台中烏日昨日（25日）上午8時多發生嚴重車禍，35歲的姓李駕駛者經中彰快速公路，從彰化前往台中，載著4歲兒子及2歲女兒上學去。在烏日交流道前發生連環車禍，她的私家車遭前後2輛大車夾壓而變形。

▲ 車子被前後的大車擠壓得變形。（圖片︰烏日消防分隊）

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駕車媽媽傷重不治

烏日消防分隊出動到場搶救，搶救1個多小時救出車主，並立即將她送醫，可惜女傷者傷勢嚴重，頭、胸及腹部受重創，右小腿嚴重撕裂傷，最終宣告不治。同車的4歲兒子困在擠壓變形車子內，他的腳骨折、頭部有外傷，而同車2歲女兒則輕傷，他們均住院接受治療。

消防員難以釋懷

出意外的晚上10時多，烏日消防分隊在Facebook專頁發布帖文，談及對是次意外感到悲痛，同時對離世的媽媽表示深深的敬意，提及讓孩子坐上兒童汽車安全座椅的重要性。

夜深了，還是久久不能釋懷，早上一場車禍帶走2位孩子的媽咪。媽咪很盡責，出發時讓孩子都坐在兒童座椅上，繫上安全帶，適逢意外得以保全了2個孩子的性命，縱使她離開人間了……

▲ 消防隊努力了許久才從擠壓變形車子救出受困的男童。（圖片︰烏日消防分隊）

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讓媽媽安心

消防員回想意外現場，女孩在消防員肩上睡著，他們把玩具及證件一起送到醫院，感慨只能給予這樣的安慰，希望孩子能忘卻傷痛，而救出該名媽媽將她送院時，忍著悲痛安慰她︰

媽咪正確的觀念保護了對她來說最重要的2個寶貝，在送醫時低聲的跟她說︰「孩子沒事，放心」

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孩子需使用兒童汽車座椅

還有，消防員呼籲市民要繫上安全帶，孩子要坐在兒童座椅上，駕駛者行車時要保持安全距離，「安全」是回家唯一的路，希望大家都要平安。

誰都不想有意外，別讓我們消防員再承受這樣的生離死別。

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責任編輯︰顏紫燕