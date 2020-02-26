【新冠肺炎】的總獲資助1.5萬支酒精搓手液　冀令市民重拾信心

▲ 的士司機從業員總會獲華潤堂捐贈1.5萬支消毒搓手液，計劃分批掛置在全港的士車輛的前座後背，以供乘客使用。（黃建輝攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，市民大多減少外出，令的士從業員生意受影響，而本港早前不少消毒及防疫用品亦被搶購一空，的士司機從業員總會於今（26日）公布，獲華潤堂捐贈1.5萬支酒精消毒搓手液，並計劃分批掛置在全港的士車輛的前座後背，以供乘客使用。

的士司機從業會總會理事長黃一峰表示，受肺炎影響，普遍市民不願外出，加上的士行業出現確診的士司機病例，令市民減少乘搭的士的意慾，嚴重影響的士生意，是次華潤堂捐助1.5萬支消毒搓手液予的士司機從業員總會，以支持的士行業抗疫，協助的士展示車廂良好的衞生環境，令市民安心選擇乘坐的士出行，從而提高司機的收入。

的士司機謝先生表示，自己於工作時一直有帶備酒精搓手液自用，現時獲捐助可以提供給乘客使用，感覺更加安全。他指，現在不少乘客均抗拒乘座的士，表示擔心感染病毒，而隨著有私人機構不斷捐助，加上自己亦有於早、午一日兩次為車廂清潔，從而提升車廂的衞生程度，盼可令市民的憂慮大減。

謝先生提到，受疫情影響，令他的收入大減7成，他指原本每日460元的車租減近一半，「但收入跌不只一半」，因而認為幫助不算太大，且燃油費見加不見減，令行業百上加斤，他認為政府應管制氣油加價以保障行業。

的士司機從業員總會秘書長黃大海表示，的士行業的生計於疫情下首當其衝受影響，早前政府雖然落實針對業界作紓困措施，包括補貼燃油費，惟至今補貼款項仍未到手，促當局盡快安排及審批。

被問到最新出爐的財政預算案落實每名18歲或以上人士派發1萬元，黃大海稱歡迎有關抗疫措疫措施，直指「有好過無」。

記者：洪芷晴