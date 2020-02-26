【財政預算案2020】消息：年內派錢10,000元　明年4月前滿18歲均可受惠

▲ 明年4月前年滿18歲的香港永久性居民，可於今年內獲派發1萬元。（梁偉榮攝）

財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，宣布全民派錢1萬元，18歲或以上的香港永久性居民可享，政府消息人士指，明年3月31日或以前年滿18歲均能受惠。

陳茂波表示，發放1萬元以鼓勵及帶動本地消費，並紓緩市民經濟壓力，料有700萬人受惠，強調措施只是針對目前特殊情況。

政府消息人士表示，明年3月31日或以前年滿18歲的香港永久性居民，可在今年內獲發放1萬元，屆時會以分流發放，因為領取人數較當年派發6000元多約100萬人，但今次會以簡單、快捷及容易為原則處理派錢。

可網上申請 選擇銀行轉帳或郵寄支票

市民屆時可經網上申請，再選擇以何種方式領取1萬元，分別是直接由銀行戶口轉帳，以及郵寄支票，即使是無家者，登記後都能夠赴郵局收取款項，故政府未來要與銀行及郵政署合作。

當年發放6000元時，措施於3月份公布、8月份接受申請、同年11月開始派發，政府會用以前經驗作基礎，有信心比當年更快派發款項。不過，當局需要先處理電腦系統開發事宜，以及增加人手處理，屆時需要尋求立法會通過撥款申請，暫時約710億元中，預計有1%為行政費。

政府消息人士續指，目前正處理電腦系統開發問題，系統會有登記及付款的功能，需要測試系統承載力、私隱度等，由政府資訊科技總監辦公室協助開發，若然開發費用不太高昂，希望能夠保留彈性，令系統將來有機會重用。

記者：陳宛彤