【財政預算案2020】預計明年赤字為歷年最高　張建宗：派發一萬元是回應各界訴求助市民渡難關

▲ 張建宗回應最新的財政預算案。（ 車耀開攝）

新一份財政預算案將於今日（26日）發表，面對經濟情況惡化，政務司長張建宗表示，新一份財政預算案在十分嚴峻經濟困境下完成，在經濟情況惡化下，特區政府充份利用多年累積的財政儲備，提出共1200億元「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」措施，其中最觸目的是向每名18歲或以上居民派發一萬元現金的措施，當中涉及金額達770億元，形容是回應社會各界訴求，鼓勵及帶動本地消費同時，協助市民渡過當前難關。

張建宗表示，雖然預計下年度將錄得歷來最多的1391億元赤字，但由於當中涉及1200億元的一次過紓困措施，相信不會對長遠財政造成壓力，他非常支持預算案，期望立法會盡快通過。張建宗說，港人經歷過戰亂、貧窮、疫症及金融危機，但憑堅毅生命力，理性務實及同舟共濟的拼搏精神，最終都可以跨過困難，從中獲取經驗，令經濟重回正軌，制度更完善，社會更多元化。

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政府亦會特別協助受疫情影響行業，包括酒店、旅遊業、運輸業、飲食業渡過難關。在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為6個月。貸款額為合資格申請企業6個月的薪酬及租金開支，以200萬元為上限，還款期長達3年，可選擇首6個月還息不還本，政府會為此提供最多200億元的信貸保證。

張建宗表示來年的政府經常開支開支主要集中在教育、醫療衛生以及社福方面，佔總經常開支達6成，共超過2800億元，突顯本堅政府以民生先行、致力培育人才、保障市民健康及協助有需要社群為先。指出對政府對香港未來的環境有信心，將致力鞏固傳統產業、發展新興產業，以擴闊本港的經濟基礎，為下一代提供更多的就業機會。

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為全力對抗當前疫情，特區政府在上星期五已向財委會申請300億元撥款，成立防疫抗疫基金，並實施14項的防疫措施，其中有100億元是為提高抗疫力，確保口罩等的個人防護的用品供應，又向醫管局提供支援及相關行業提供一次性的補貼。指政府將盡快推出有關措施財委會亦會監察有關基金運作。

張建宗又勸勉港人指本港曾經歷戰亂、面對過貧窮以及金融危機，但港人堅毅的生命力、理性務實、同舟共濟的拼搏精神，最後也能成功跨過困難，也能令經濟重拾正軌，使制度更加完善，社會更加多元化。他表示非常支持今年的財政預算案，希望立法會盡快通過撥款有關議案，令措施盡快落實，以盡快恢復就業市場，令經濟盡快回穩。

責任編輯：郭家穎