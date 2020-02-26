【財政預算案2020】政府或考慮開拓新收入來源或調整稅率　逐步縮減一次性寬免措施的規模

▲ 陳茂波表示，政府或要考慮開拓新的收入來源或調整稅率，而一次性寬免措施的規模也可能需要逐步縮減。（車耀開攝）

財政預算案2020今日（26日）公布，財政司司長陳茂波表示，過去多年的政府開支顯著增加，是為了提升服務或加大對社會多方面的投資，屬需要的「追落後」工作。未來政府開支將進入整固期，將聚焦把資源用好，令已承諾的措施有序落實和發揮實效，讓市民更感受到公共服務和社會建設日臻完善；至於往後開支增加的力度，須更注意政府長遠的財政承擔能力，並須與收入的增長相適應。

陳茂波又指，必須保持經濟增長與活力，並尋找新的經濟增長點，以提高收入，推動社會發展及應對人口高齡化帶來的挑戰，同時亦提供更多優質的就業機會。此外，或要考慮開拓新的收入來源或調整稅率，而一次性寬免措施的規模也可能需要逐步縮減。

他又說，香港素以簡單低稅制見稱，並按收入的地域來源徵稅。過往數年，政府推出了多項稅務優惠措施以吸引投資和促進個別行業的發展，但國際稅務的新發展將影響香港的稅務競爭力。

陳茂波指出，經濟合作與發展組織（經合組織）因應國際社會以稅務政策作競爭手段的情況，正積極研究訂立全球最低稅率規則。在這方案下，若跨國企業在香港繳納的稅款低於新訂的全球最低稅率的水平，其母公司便須向所在地繳納額外稅款或被施以稅務抵制措施。香港作為國際金融和商貿中心，有關方案亦會為跨國企業帶來額外的稅務負擔和合規成本，影響它們日後來港投資和經營的誘因。

政府會繼續密切關注經合組織相關工作的發展和作出評估，並制訂應對措施，會邀請在國際稅務和經濟發展方面富經驗的學者、專家和商界人士提出建議，以確保香港的稅制既配合國際稅務新發展，亦能繼續維持優越的營商環境和競爭力。

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責任編輯：陳子謙