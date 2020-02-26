【愛心作家】作家君比抗病多年不敵癌魔逝世　鄧藹霖悼念君比︰她懂年輕人的心

▲ 君比於2月23日病逝，鄧藹霖於專欄撰文悼念君比。（梁偉榮攝）

壞消息總是難免，今年卻特別多。香港著名作家君比小姐逝世的消息，使我僵住了，腦袋一片渾沌，一種悲愴感湧上心頭。唉！世上又少了一個好人！

君比是傑出的作家，歷年來獲獎無數，堪稱最受學生的歡迎，試問誰個學生沒曾選過君比的小說作為讀書報告的教材？即使是老師發現學生在上課時偷閱君比的最新作品，都會從輕發落吧！

君比受年輕人歡迎，是因為她懂年輕人的心！比如是《叛逆歲月》和《叛逆青春》等系列，均對少男少女於成長路上碰到的情緒困擾、愛情煩惱或前途困惑等種種問題，得以細緻卻又貼地的描寫。

君比是勤奮多產的作家，每年平均最少有三、四本新著作，自一九八九年至今作品也許已超越一百二十本。我曾經對君比寄以厚望，認為她是繼亦舒之後，另一位多產長勝的女作家！如今卻……

自從當年電台節目《訴心事家庭》訪問過君比之後，我們時有通電話閒談，又或經常會於親子講座中碰面。君比給我的印象是溫婉嫺熟，談吐溫文親切的，卻又觸感敏銳、情感豐富，當談到她親自訪問的邊緣少女時，曾閃出了淚光。

君比是懷着使命感的愛心作家，這點是我肯定的。

君比和我有一共通話題，我們均育有兩個男孩。君比的兒子該為了不起的母親感到驕傲吧，我們永遠都會懷念她！

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「君比 ——懷着使命感的愛心作家」。

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