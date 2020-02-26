【金像獎】《叔‧叔》演同志跟古天樂爭影帝　資深綠葉太保難忘為星爺吞白紙

▲ 太保今年在金像獎首獲影帝提名。

68歲資深電影演員太保（張嘉年），憑演《叔‧叔》老同志角色，提名今屆香港電影金像獎最佳男主角，跟古天樂（《犯罪現場》）、郭富城（《麥路人》）爭影帝，更被視作黑馬。

入電影行50年，當了半生配角，太保晚年得運，他沒有特別感到吐氣揚眉，只因看透名利，早擁幸福家庭，太保更感此生無憾。

新晉導演楊曜愷執導《叔‧叔》，靈感源自香港大學社會學系副教授江紹祺著作《男男正傳：香港年長男同志口述史》，沒有華衣美服，花俏偶像，《叔‧叔》寫實呈現兩個已婚中年同志大叔的黃昏戀，以及面對社會和家人的心理遏抑。

▲ 《叔‧叔》演老同志，要在家庭和真愛之間作抉擇。（劇照）

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即使電影沒有肉帛相見，據知單是故事題材，已令不少演員未敢演出。太保坦承初接到邀請，也考慮了大半年。「講老年同志的電影，相信中外都很少，我從影50年，也沒做過此種角色，但並非擔心題材，主要考慮自己是否勝任，跟太太商量了很久，她也支持我去演。」

跟戲中對手袁富華也有幾場親熱戲，太保笑言沒有心理關口：「接吻戲沒有問題，接演了便只會盡力去演，且情慾不是它的重點，電影要講是這對老同志人生中的友情、愛情和親情的選擇。」

《叔‧叔》中的角色阿柏，為了維繫多年的婚姻和家庭，終選擇把內心慾望永遠埋藏。太保指這不難理解，因相信有不少人亦因為現實考慮而放低夢想。「以自己為例，我都會為家人而推掉一些工作，因為工作下次仍會有，但跟家人相處時光更為珍貴。」

▲ 太保早前憑《叔‧叔》獲電影評論學會最佳男演員。（攝影：黃建輝）

隨遇而安不強求名利

太保早在70年代初就入行，由電影場記捱起，後來轉型演員，跟過成龍、洪金寶的班底，因能講台語和國語，近年也拍了不少台灣電影及劇集。

演戲近半世紀，太保形容人生如舞台，子女已長大成人，太保早過了爭名逐利的階段。「行到水窮處，坐看風雲起。我拍了戲50年，從沒做過其他行業，可見也算做得開心，我在這行看過好多人和事，對名利看得好淡，每日開工回家能跟家人一起過，已經好開心好滿足。」

▲ 太保80年代是成家班成員，在成龍不少作品如《A計劃》都有演出。

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回想年少氣盛時，太保因少年時愛蒲愛玩，認識了午馬、羅烈等電影人，對方叫他正正經經找份工，便跟隨午馬入邵氏做場記，後來再到成龍、洪金寶的電影當演員。

雖然多在電影中做被捱打的配角，但80年代市道好，太保演出機會不斷。「當年拍最多是動作片，每逢大哥的戲，很多危險場面都要『硬食』，由幾層高樓梯撻下來已好閒事，不過以前電影行並不複雜，日日有工開，不用想太多，其實好開心。」

影迷也記得，太保在周星馳《新精武門》演上門挑釁的角色，最後被星爺迫吞下白紙（這幕其實致敬李小龍《精武門），太保憶述：「跟星仔拍戲是好玩，那場戲要吞紙，當然吞下去全是真紙，演戲也不能計較太多。」

▲ 曾跟周星馳合作《新精武門》，被迫吞紙，太保憶述：「吞下的的紙全是真的。」

大約40歲時，太保認識了現在的台灣太太，亦因曾拍過侯孝賢《悲情城市》，有不少台灣製作邀演出，太保婚後移居台灣，適逢香港電影工業漸不復80年代光景，太保的工作重心也漸放在台灣。

現在回看，太保深感人生際遇難測，亦不能強求。「我從來心態都是隨遇而安，有些資深演員，常感待遇不行而失落，但人比人比死人，你自覺演得好，也要看是否有人提拔，觀眾又欣賞，機遇未到，也只能接受現實，要學懂放開，才能不留遺憾。」

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▲ 入行半世紀，太保稱事業不留遺憾。（攝影：黃建輝）

總結演戲半世紀，太保形容有血有汗有淚，但沒有半點遺憾。「我一生算順境，可能自己要求不高，平平穩穩，有兒有女，偶而有獎項認同，已經很有推動力，老天已對我太好！」

記者：陳家昌