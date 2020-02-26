【一文看清派糖措施】消息：派錢$10,000元將透過銀行戶口發放　明年3月31日前年滿18歲均合資格【內附申請辦法】

▲ 政府消息指1萬元將透過銀行戶口發放。

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，政府決定推出大規模的逆周期措施，共涉及超過一千二百億元，不少市民及中產人士關注有何派糖措施，紓解民困，TOPick綜合預算案及政府消息人士，看看何時派錢、如何申請、有何資源，看看你有何受惠？

1. 向18歲或以上香港永久性居民派錢1萬元

政府將向18歲或以上香港永久性居民派發現金1萬元，可惠及約700萬人，涉款約711億元。他強調，這項現金發放計劃涉及大額公帑，但由於是針對目前特殊情況而推行的特殊措施，不會對財政造成長遠負擔，又認為在經濟下行而財政儲備仍然充裕的時候，可以在公共開支方面加大力度，刺激經濟，與市民共渡時艱。

政府消息人士指，會以網上或實體表格接受申請，在下個財政年度、即明年3月31日前年滿18歲均為合資格人士，下年年尾截止申請，現金將會透過銀行戶口發放，申請人必須有本地銀行戶口、否則可領取支票。登記則會以便捷為原則，只需填寫簡單個人資料，又指目前未有發放現金的時間表，但隨著電子銀行的普及，相信整個程序可以加快，亦傾向分批接受登記，會以長者優先。政府消息人士又透露，派發1萬元已經衡量過財政承擔和刺激消費的作用，單是派錢措施，相信可以提振1%本地經濟。

想知派錢詳情，即睇：【派錢10000元】政府向18歲或以上永久居民派錢1萬元 7大Q&A睇清派錢細節

2. 寬減100%薪俸稅和個人入息課稅

寬減2019/20課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港195萬名納稅人受惠，有關扣減會在2019/20課課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少188億元。

3. 寬免2020/21年度住宅物業全年差餉

寬免2020/21年度住宅物業全年差餉，以每戶每季1,500百元為上限，估計惠及293萬個住宅物業，政府收入將減少133億元。

【財政預算案2020】政府寬減100%薪俸稅、個人入息課稅 上限2萬元

4. 公屋租戶免租1個月

香港房屋委員會和香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金，預計政府開支約18.3億元。

5. 額外發放1個月綜援、高齡津貼及長者生活津貼

向領取社會保障金額的人發放多1個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排，政府開支約42.25億元。

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記者：陳子謙、郭詩詩