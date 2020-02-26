《隱形客》表達看不見的恐怖　無形敵人如病毒令人防不勝防

▲ 全片着重心理驚嚇，大部分時候都是伊莉莎白莫斯的獨腳戲。

改編自經典科幻小說的恐怖片《隱形客》（The Invisible Man），今回不再是講述一個科學家研究隱形科技後陷入瘋狂的故事，而是以以全新角度出發，反傳統地由女受害者的角度出發，以隱形客象徵那種社會上看不見的家庭暴力。

數年前，Marvel的超級英雄電影建構的Marvel電影宇宙的市場策略極其成功，影響所及，環球影業也計劃要把旗下在30至40年代有經典怪物（科學怪人、黑湖妖、吸血殭屍等）的賣座電影重新再拍，並由荷里活巨星擔演，繼而建立暗黑的Dark Universe。

▲ 2017年湯告魯斯版《盜墓迷城》票房失利。

全新角度獨立故事

只可惜2017年湯告魯斯打頭陣的新版木乃伊電影《盜墓迷城》（The Mummy），獲負評繼而票房慘淡，於是整個Dark Universe的計劃即時告吹。連帶計劃中由尊尼特普（Johnny Depp） 擔演的全新版《The Invisible Man》電影，也沒有機會拍成。

這一齣全新版的《隱形客》，改編自HG Wells 1837年的著名科幻小說，由曾出品帶出社會議題的恐怖片《訪‧嚇》（Get Out）的Blumhouse 和環球影業合作，由《恐懼鬥室》（Saw）及《兒兇》（Insidious）系列的編劇Leigh Whannell身兼編導。

他沒有跟從1933年電影版般，以研究隱形術成功卻未能成功還原自己身體的科學家為主角，反過來由受害者角度講故事。

電影講述伊莉莎白莫斯（Elisabeth Moss） 飾演的建築師Cecilia，被虐待狂般的富有科學家男友Adrian折磨至半死，幾經艱辛才逃離魔掌。

▲ 伊莉莎白莫斯在戲中不停被恐嚇和滋擾，情緒大爆發。

虐待狂男友變隱形作惡

某日Cecilia收到通知，得悉對方自殺身亡，卻給她留下一筆可觀財產 ，但連環怪事隨即發生，她覺得一直被神秘人跟蹤，死亡陷阱處處，連帶她身邊的友人也遭殃。由於她認定一切皆由「看不見」的前度作祟，沒有人相信她的說話，令她身心徹底崩潰。

編導Leigh Whannell說，今回是想藉隱形怪物講一個關於家暴的故事。他指出，許多女性往往因為伴侶是控制狂，令她們在身心靈方面受到無比傷害，可是由於暴力事件是閉門發生，外人看不見，也因此她們的說話不容易令人相信，令她們求救無援。

▲ 許多艱難動作場面，伊莉莎白莫斯均親身上陣。

Leigh Whannell選來伊莉莎白莫斯擔演，除了是她有堅強女性的形象外，更是因為全片大部分時間均刻劃她怎樣受到隱形的前度男友威嚇。

換句話說，全片主要是她的獨腳戲。缺乏對手的演出，難度大增，而編導就讚賞伊莉莎白莫斯能寫實地演繹出被迫瘋的各種情緒，令觀眾明白她所經歷的磨難。

看不見的敵人，一如病毒，令人防不勝防，倍覺恐怖。

▲ 美劇《使女的故事》令伊莉莎白莫斯成為金球及艾美獎得主。

女主角憑《使女的故事》彈起

《隱形客》女主角伊莉莎白莫斯，身高只是1.6米，也沒有出眾美貌，但近年能夠星運亨通，還登上2019年《福布斯》雜誌十大最高薪酬女星榜第7位，靠的正是演技實力。

1982年出生、來自美國加州的伊莉莎白莫斯，早年曾以成為出色芭蕾舞員為目標，但後來轉為向演藝發展。她90年代曾在《白宮群英》（West Wing）中演總統女兒，而令她 5度獲提名艾美獎的正是《廣告狂人》（Mad Men）的野心秘書。

在2014年，她終憑英劇《Top Of the Lake》獲金球最佳女主角。

更厲害的就是她2017年開始主演的美劇《使女的故事》（Handmaid's Tale）， 她在該部反烏托邦科幻劇中擔正飾演被強迫擔任為權貴生育的使女 ，她憑該角色先後成為艾美及金球獎最佳劇集女主角。

劇中，她那紅衣白帽造型成為流行文化中女性抗爭的象徵，也為伊莉莎白建立了堅強女性的形象。（2月27日上映）

記者：程日