【破天荒合作】Pizza Hut fb上載外賣員躺IKEA沙發照引討論　必勝客開腔回應傳聞

▲ 網民推測IKEA和Pizza Hut將有合作。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民減少出外吃飯和逛街，飲食業和零售業都出盡腦力，希望浴火重生。必勝客（Pizza Hut）今日（26日）在Facebook上發佈一張外賣員工躺在宜家家居（IKEA）圖片，馬上引起網民熱烈討論，推測兩間公司是否將有合作。

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必勝客（Pizza Hut）今日（26日）在Facebook上發佈一張圖片，並沒有附上任何文字解釋，好像準備給大眾一個新驚喜。相片中，有一名Pizza Hut外賣員工躺在IKEA店內的沙發上，枱上放了Pizza Hut的外賣包，外賣員工背後的電腦螢光幕也顯示了IKEA的商標。

▲ Pizza Hut員工身處在IKEA。（相片來源：Pizza Hut HK）

帖文發布了1小時內，已成功吸到逾2,000個讚好。網民紛紛留言，推測兩間公司是否將有合作。有網民指兩間公司都屬怡和集團，覺得有機會展開合作。另外亦有網民大讚這個宣傳手法引起這麼多討論已經成功了！

不久，IKEA在帖文上留言：「張梳化係咪舒服到唔想返去開工呢？ Pizza Hut HK嚟得IKEA 宜家家居無食過我哋既肉丸點算嚟過呀？等我哋寄啲肉丸俾你哋慢慢食啦！」而Pizza Hut亦鬼馬回覆：「兩盒，thx。其實外賣哥哥犧牲色相都係為咗咁姐！」

▲ IKEA在帖文回覆Pizza Hut。（截圖來源：Pizza Hut HK）

這個Facebook帖文加上兩間公司破天荒對話，已達到即時宣傳效果了！究竟這兩間公司為何突然在Facebook展開對話？TOPick向Pizza Hut及IKEA查詢，他們表示兩間公司即將展開合作，可是現在先賣個關子，大家可密切留意他們的Facebook的最新動向。

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責任編輯：王芷瑩