【財政預算案2020】消息：醫管局獲撥逾5億元挽留醫護　瑪麗醫院擬今年內先推大腸癌患基因服務

▲ （經濟日報資料圖片）

新一份財政預算案出爐，港府今年衞生預算總開支達977億元，醫管局總撥款佔當中766億元，按年度增5%，政府消息指，5.66億元將予醫管局用於優化挽留員工措施，包括擬5年內為200名副顧間醫生晉升至顧問醫生，同時優化退休重聘計劃，及為獲專科資格的註冊護士提供津貼等，料有關恆常支出至25/26年度增至12億元。

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醫管局去年成立「持續發展專責小組」，檢視挽留人手等策略，提出優化退休重聘計劃、增加副顧問醫生晉升至顧問醫生機會，以及為考獲專科資格的註冊護士，提供額外津貼，以鼓勵其持續專業發展。

政府消息稱，港府將撥5.66億元予醫管局作優化挽留員工措施，擬5年內為200名副顧間醫生晉升至顧問醫生，同時正就退休重聘年期彈性作考慮，連同考獲專科資格的註冊護士提供額外津貼，料21/22年度涉款1.6億元，有關恆常支出至25/26年將增至12億元。

消息稱，醫管局持續發展專責小組仍正構思其他措施，餘下撥款則用作增聘有限度註冊醫生及優化支援人員措施等：「如果5.6億元不夠，醫管局本身恆常撥款都年年有增加。」

據悉，港府亦撥1600萬元支援遺傳及基因組服務發展，料今年內可先於瑪麗醫院為有家族性大腸癌患者及其家人作基因檢測服務，及進行恆常大腸鏡檢查，消息人士估計會先就瑪麗醫院本身患者，同時亦會接受其他醫院聯網作轉介。

港府同時撥1700萬元加強醫管局大數據平台研究發展，另亦優化大口環根德公爵夫人兒童醫院兒童智力測驗服務，撥1000萬元予醫管局增加現有名額及聘請所需醫護。

被問及對醫管局撥款會否考慮經濟下行影響，及需否要動用100億元基金，政府消息航，現時未需動用基金，強調港府過去多年持續支持醫管局及衞生方面措施，於撥款上亦會盡量配合。

記者：陳正怡