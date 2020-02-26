【財政預算案2020】消息：20億助私樓停車場安裝電動車充電器　每車位最高可獲3萬元

▲ 政府推20億元協助私樓停車場安裝電動車充電器，料全港約有3,000個停車場合符申請資格。（經濟日報資料圖片）

新一份《財政預算案》公布，政府將推出20億元推出先導計劃，資助合資格的現有私人住宅樓宇停車場安裝基礎充電設施，方便車主安裝充電器。政府消息人士表示，先導計劃最快今年第三季推出，可涵蓋2011年之前落成的私人樓宇的停車場，每個車位最高可獲3萬元資助，單一項目資助上限為1,500萬元，料全港約有3,000個停車場合符申請資格。

單一項目資助上限1,500萬元

不過，消息人士說，資助要由樓宇業主立案法團提出申請，樓宇未來數年不可有重建﹑拆卸﹑賣樓等計劃，而停車場須具有10個或以上的車位，場內露天車位佔比不可多於5成，停車場單一業主亦不能擁有超過4成車位。

消息人士相信，計劃可解決本港目前私人樓停車場車位充電設施及電量不足的問題，目標本港3年內有6萬個車位均加裝了基礎充電設施，希望最終能令全港四分之一車位更新至可供電動車充電；又強調安裝充電設施不會令車位數量減少，當局已與兩電溝通，相信可應付日後停車場的供電量。

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推動使用電動車輛督導委員會成員雲維熹表示，現時在車位安裝充電器的成本約1至2萬元，認為資助金額足夠應付，惟計劃要由業主立案法團申請，私樓業主能否達成共識是其中一大困難，認為申請對象應屬車位車主本人，「如有業主不配合就不能成事。」

記者：陳曉瑩