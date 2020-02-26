【財政預算案2020】消息：勞工處就業計劃津貼加碼25%至最多6萬元

▲ （經濟日報資料圖片）

受社會事件及新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，本港就業環境惡化。新一份財政預算案宣布，每年增撥3000萬元優化勞工處的就業計劃，鼓勵僱主聘請年長人士、青年和殘疾人士，措施料下半年推出，惠及4000人。

政府消息人士表示，現時參與「中高齡就業計劃」的60歲以上僱員，及「展翅青見計劃」學員，僱主可為其申請6至12個月在職培訓津貼，每月4000元。政府建議每月津貼額增至5000元，如僱員完成12個月在職培訓期，最高津貼額可由4.8萬元增至6萬元。消息人士預料中高齡就業計劃及展翅青見計劃將分別有500人及2400人受惠。

此外，消息指為殘疾人士而設的「就業展才能計劃」亦會加碼，僱員首3個月每月可獲的在職培訓津貼，會由7000元增至8000元；隨後6個月每月可獲的津貼則由5000元增至6000元；整個9個月培訓期可獲的最高津貼額由5.1萬元增至6萬元，料每年可有1100人受惠。

被問到為何是次調整未有包括40至59歲的中年人，消息人士指60歲以上人士失業率較高，找工作需要較大，以及相對較難適應新工作，故措施針對年長人士。

不過，不論特首上月宣布的10項紓困措施、300億抗疫基金，以及今次預算案都未有特別措施幫助非領取職津的失業人士，消息人士解釋，政府分派資源時要考慮效率及行政成本，由於職津有受助人現成資料，可以4月起派到。消息指，若設計新機制幫助失業人士，不論提交證明和審批都有難度，認為全民派錢1萬元已包括失業人士，是最快最到位的方法。

記者：徐紹軒