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【口罩供應】華潤堂向長者派25,000個口罩　指定10間分店派發【附分店地址】

精明消費 13:31 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

華潤堂今日（26日）下午2時向長者派2,500個口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，華潤堂今日（26日）下午2時長者免費派發日本直送25,000個口罩，在指定10間分店派發，盼望與每一位老友記健康度過抗疫時期。

【16:35更新】 25,000個口罩已派發完畢

華潤堂在Facebook宣布，今日（26日）下午2時向年滿65歲或以上的長者免費派發日本直送25,000個口罩，在指定10間分店派發。每間分店各有500個名額，每人5個，領取時需出示長者咭或香港身份證。

【口罩供應】稻苗學會免費派2萬口罩予餐飲業界　持食牌者2月26日起可登記抽籤

指定10間華潤堂分店如下：

港島區：

  • 香港仔中心第四期地下6F號舖
  • 西營盤正街36號地下

九龍：

  • 油塘大本型二樓234號舖
  • 慈雲山購物中心四樓405號舖

新界：

  • 將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖
  • 葵涌石蔭邨石蔭購物商場地下10號舖
  • 青衣長發邨長發廣場2樓214A號舖
  • 元朗朗屏邨朗屏商場1樓L112號舖
  • 屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖
  • 上水彩園邨彩園廣場3樓30號舖

【2月26日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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