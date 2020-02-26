【口罩供應】華潤堂向長者派25,000個口罩　指定10間分店派發【附分店地址】

▲ 華潤堂今日（26日）下午2時向長者派2,500個口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，華潤堂今日（26日）下午2時長者免費派發日本直送25,000個口罩，在指定10間分店派發，盼望與每一位老友記健康度過抗疫時期。

【16:35更新】 25,000個口罩已派發完畢

華潤堂在Facebook宣布，今日（26日）下午2時向年滿65歲或以上的長者免費派發日本直送25,000個口罩，在指定10間分店派發。每間分店各有500個名額，每人5個，領取時需出示長者咭或香港身份證。

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指定10間華潤堂分店如下：

港島區：

香港仔中心第四期地下6F號舖

西營盤正街36號地下

九龍：

油塘大本型二樓234號舖

慈雲山購物中心四樓405號舖

新界：

將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖

葵涌石蔭邨石蔭購物商場地下10號舖

青衣長發邨長發廣場2樓214A號舖

元朗朗屏邨朗屏商場1樓L112號舖

屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖

上水彩園邨彩園廣場3樓30號舖

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責任編輯：王芷瑩