【停課不停學】善用免費網上資源　媽媽分享幼兒在家學習3個建議

▲ 筆者建議家長善用免費網上資源，與孩子寓玩於學。（iStock圖片）

「玩完玩具、看過圖書、畫了公仔、搓完泥膠………還有甚麼可跟孩子一起做？」待在家時間長了，天天做着重複的事，開始技窮。

孩子未滿3歲，不會執筆，專注力有限，可跟他做甚麼？向朋友集思廣益，獲得不少「好蹺」，在此略作分享︰

1. 免費網上資源 寓玩於學

這年紀的孩子，對形狀、顏色、大小比較等概念未完全掌握，想趁假期加強認知，可善用網上資源。一些網站如「education.com」、「totschooling.net」等，提供大量免費教材供家長列印，透過配對、填色、連綫及泥膠加工等方法寓玩於學。部分教材列印後還需把圖案剪出來或摺成書仔，過程可讓孩子一同參與。

2. 體能活動 提升感知能力

朋友借來物理治療師設計的遊戲書《大腳板運動場》，利用簡單素材把屋企打造成遊樂場︰例如以皮帶或繩子圍成小圈，連續排在地板，自製「跳飛機」，增強下肢肌力的同時，又可建立裏外的空間概念；或可在家俱間繫上繩子，讓孩子像小士兵般跨過或爬過，好玩之餘，亦可提升身體協調力。

3. 結合遊覽經驗 認識動物

過往帶孩子到海洋公園看動物，讓他留下深刻記憶。最近公園推出「小紅熊」的YouTube頻道，透過手工、實驗及歌舞等生動手法，傳遞動物知識，過程也可鞏固孩子對過往經驗的認知。

原文刊於《晴報》專欄，原題為「3個幼兒學習提案」。

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