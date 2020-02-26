【換肺續命】24歲少女吳犖晴求肺續命　消息：正在瑪麗醫院接受移植手術

▲ 患有「再生障礙性貧血」的24歲少女吳犖晴，急求換肺續命，消息指她已獲合適屍肺，今早（26日）開始接受換肺手術。

患有「再生障礙性貧血」的24歲少女吳犖晴，因接受骨髓移植後出現罕見併發症，引致肺部功能全失，現時依賴人工心肺機才可維持生命，急求雙肺移植。據了解，瑪麗醫院接獲合適犖晴作移植的屍肺，她今早（26日）開始接受換肺手術。

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吳犖晴在中學時確診患有再生障礙性貧血，至2011年情況開始轉差，出現氣喘，直至2019年10月找到一名內地人適合捐出造血幹細胞，成功移植後，犖晴白血球及血小板回復正常水平，可出院活動。

未料好景不常，犖晴在2019年12月底突然出現嚴重氣促，亦發現心臟及肺部有積水，即使抽出積水後情況不理想，氣喘反而更為嚴重，其後接受詳細的身體檢查，在今年2月初出現肺高壓的情況，即是肺壓力指數高，引致呼吸有問題，醫生再仔細研究後，發現犖晴有肺部小靜脈阻塞的情況。

負責犖晴治療的瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗表示，犖晴病情反覆不定，現時肺功能是0%，需倚靠人工肺維持生命，上周更差點出現心臟停頓，直言如要延續犖晴的生命，換肺是唯一希望。

記者：陳子謙