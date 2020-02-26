【財政預算案2020】3億元推廢紙回收服務計劃　消息：將定最低回收紙價

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新一份財政預算案建議由2020／21年度起，每年預留不少於3億元推行廢紙回收服務計劃，環境保護署將聘請承辦商，由全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，出口循環再造。

據了解，政府擬透過服務合約方式，向承辦商提供補貼，包括稱為「街角店」的街邊回收店及出口商，今年內將就服務提供者進行招標。消息又指，由於現時廢紙回收價格參差，計劃會定出最低回收紙價，但未擬定確實金額，亦強調計劃「唔係直接畀錢執紙皮婆婆」。

香港環保再造業可持續發展協會會長劉耀成表示，現時每公斤回收紙價可低至1﹑2毫，令不少會「執紙皮」幫補生計的清潔工友都放棄，他認為定立最低回收紙價，可提高回收意欲及避免拾荒者被無理壓價，故對計劃予以支持，「（回收紙價）每公斤8毫都okay（好的），一架車仔大約放到約40公斤，都可以有至少20﹑30元。」劉又冀有關計劃日後可進一步擴展至廢鐵﹑塑膠回收等行業。

預算案又建議撥款2億元成立低碳綠色科研基金，推動減碳及綠色科技發展。消息人士表示，基金將於今年底接受申請，大原則為具學術性、開發性或實際操作性的減碳和綠色科技，都值得考慮；至於項目內容會視乎當時綠色政策而定，著公眾「拭目以待」。

此外，預算案已預留3億元，把鼓勵港資工廠採用清潔生產技術的「清潔生產伙伴計劃」延續5年，至2025年3月。

記者：陳曉瑩、徐紹軒