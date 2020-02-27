【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險

▲ 一滴口水已有10萬新冠肺炎病毒，何栢良議醫護面壁進食減少傳播風險。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情持續，截至昨日（26日）本港確診個案已增加至91宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，近日與港大微生物學系講座教授袁國勇檢視了首23位患者入院時的身體病毒量，發現只需要「一滴口水」的份量也有10萬個病毒，即是如果有人受染而他的一滴口水帶有病毒，足以令其他人都受感染，提醒醫護人員必須注意防護措施，同時建議醫護人員盡量買外賣、勿堂食，極端情況下或需要「面壁進食」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良近日向醫護表示，在疫情之下醫護人員絕對是首當其衝的一群，若在處理患者時稍有不慎，將極容易受到感染，他為醫護內部提供最新的防疫指引，指出有三點事項需要特別留意。

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他指出與港大微生物學系講座教授袁國勇檢視本港首23宗武漢肺炎確診病例，檢視患者身體的病毒量，發現他們的鼻液、唾液、痰液中的含病毒量在入院首日為最高，但是即使過了14日，甚至乎在21日後，體內的病毒量依然處於高水平，導致大部分病人至今依然未能出院。

至於入院時的病毒量的情況，量化出來的結果大約是每一毫升有一億個病毒， 即是如芝麻般細小的口水、鼻涕、水點等份量內已有10萬個病毒，形容「將芝麻斬開十份之一都有一萬個病毒」，而現時我們的身體對新冠肺炎的病毒沒有免疫力之下，可能只需要「幾粒病毒」就足以感染，提醒醫護如果有懷疑或者確診病人入院時，必須加以小心。

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因此口罩和面罩必須按照規格要求佩戴，更需要有旁人在身邊監督佩戴，以確保戴不會有走位情況發生，以及做好病人的源頭控制。何栢良建議入院的過程最好也有專人監察負責的醫護人員，確保整個過程中沒有感染控制遺漏。他指出如果醫護手足有任何懷疑，應該在處理完相應的個案後應該洗面，回家前面應該清潔好頭髮和面部，也要小心頭髮會沾染到病毒。

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其次，關於日常的飲食習慣，何栢良建議醫護人員購買外賣進食，勿到食堂或者餐廳進食。進食時前若把口罩除下，就千萬不要重新戴上，進食時也避免談話，也待該進食完畢後，需要洗手後再戴上口罩才進行傾談。脫下口罩進食時也應該與同事保持六個階磚的安全距離：

如果真是沒有六個階磚的安全距離，真是需要自己想辦法，例如自閉地吃飯，面壁或者對著牆吃飯！

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此外，何栢良也表示手機亦容易被沾染病毒，在外國曾經有研究指出內科及兒科病房醫護人員的手機有2至3成被病毒污染，因此建議醫護人員每日消毒手機，可用適量火酒抹手機表面。部分醫院中有提供特別的紫外光消毒機，何栢良表示現正積極加設有關裝備。

至於第三點就是針對現時對病毒已知的部分，何栢良鼓勵醫護人員需多注意有關資訊，至於未知的情況就應該以專業的醫護常識去判斷。同時應保持冷靜，避免不必要的揣測，建議可多於個人的社交網站中也多發布有效的防疫資訊或是相關的「懶人包」，有助身邊的人了解有關防疫的正確資訊。

記者：郭家穎