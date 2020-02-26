【新冠肺炎】醫護人員風險大　何栢良：數株病毒就足以感染

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，醫護人員絕對是首當其衝的一群，若在處理患者時稍有不慎，將極容易受到感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良近日為醫護內部提供最新的防疫指引，指出有三點事項需要特別留意。

首先，香港頭23位確診個案中鼻液和唾液的含病毒量在入院首日為最高，即使過了14日或21日，體內的病毒含量依然處於高水平，導致大部份病人至今依然未能出院。量化出來的結果每一毫升有一億個病毒， 即是如芝麻般細小的份量內已有10萬個病毒，在身體對新冠肺炎的病毒沒有免疫力之下，可能只需要數株病毒就足以感染。

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因此，口罩和面罩必須按照規格要求佩戴，更需要有旁人在身邊監督佩戴，以確保戴不會有走位情況發生，以做好源頭控制。入院的過程最好也有專人監察負責的醫護人員，確保整個過程中沒有感染控制遺留，在處理完相應的個案後應該洗面，回家前面應該清潔好頭髮和面部，也要小心頭髮會沾染到病毒。

其次，關於平日飲食問題，何栢良建議醫護人員購買外賣，勿到食堂進食。進食時前若把口罩除下，就千萬不要重新戴上，進食時也避免談話，也待該進食完畢後，戴上口罩才進行傾談。進食時也應該與同事保持六個階磚的安全距離， 極端情況下或需要面壁進食。

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此外，手機亦容易被沾染病毒，於外國曾經有研究指出內科及兒科病房醫護人員的手機有2-3成被病毒污染，因此建議醫護人員每日消毒手機，可用適量火酒抹手機表面。部份醫院中有提供特別的紫外光消毒機，何栢良表示現正積極加設有關裝備。

第三，針對病毒已知的部份，何栢良鼓勵醫護人員需多注意有關資訊，至於未知的部份就應該以專業的醫護常識去判斷。同時應保持冷靜，避免不必要的揣測，建議可多於個人的社交網站中也多發布有效的防疫資訊或是相關的懶人包，以助身邊的人了解有關防疫的正確資訊。

記者：郭家穎