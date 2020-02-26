【財政預算案2020】抗疫基金47億撥醫管局應對預用4個月　消息：視乎疫情有需要可再配合

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，行政長官林鄭月娥早前推300億元「防疫抗疫基金」，以支援受疫情影響的企業及市民；當中有47億元撥予醫管局，當中15億元用於購置防疫裝備；據知基金撥款預作4個月之用，屆時視乎疫情發展，港府可於有需要時再作資源配合。

另外，港府慮及新冠肺炎疫情等因素影響，將加強醫管局精神健康服務；另外食衞局擬今年內推新服務模式先導計劃，為社區內較輕微的專注力不足或過度活躍症兒童及青少年個案提供支援。

港府早前推「防疫抗疫基金」中撥47億元予醫管局應對疫情，據悉當15億元用作購置醫護個人防疫裝備、25億元用予前線醫護特別酬金津貼、3.5億元作醫護需要時租住酒店或賓館的租金津貼、2.6億元以提升公院檢測及化驗室儀器，亦有9000萬元以支援醫院清潔、運輸及物流。

消息人士稱，預期疫情不會持續長久，故整個抗疫基金料可用4個月，屆時視乎疫情發展，港府可於有需要時再作資源配合。

至於衞生署防疫支出方面，消息稱港府於19/20年度已從恆常撥款撥20億元作抗疫工作，而20/21年向衞生署總撥110億元中，亦會預留9.7億元抗疫，當中包括防禦裝備、資訊科技、檢疫中心膳食開支、港口衞生署體溫探沀儀等，「如9億元不夠，署方可於百億元總撥款中再抽部分作應對。」

今年財政預算案亦提及，因應社會事件以至新冠肺炎疫情，影響不少市民精神健康，港府將向食衞局、勞福局及教育局提供足夠資源，為有需要人士提供適切支援。政府消息指，港府將撥款予醫管局加強精神健康服務，包括長者外展精神服務及兒童社區精神支援服務。

政府消息人士解釋，港府016/17學年起跨部門推出的「醫教社同心協作計劃」，去年已有90間中小學參與計劃，今年將進一步擴展至150間，同時會增騁醫護、臨床心理學家及社工等，為有需要的兒童及青少年提供精神健康教育工作。

消息稱，港府同時亦擬600萬元用於為專注力不足、過度活躍症兒童及青少年，推行新服務模式先導計劃。

消息人士解釋，有關計劃由黃仁龍所屬的精神健康諮詢委員會轄下專責小組提出，因應現時醫院處理較嚴重的專注力不足、過度活躍症兒童青少年個案，小組建議於研究新服務模式，就社區輕微個案及早介入及處理，有關模式仍於商討當中，料今年內推行。

記者：陳正怡