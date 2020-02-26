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【財政預算案2020】4,000萬元鼓勵STEM課程學生實習　料800至1000人受惠涵蓋海外創科公司實習

社會 14:01 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

新一份財政預算案提出預留4,000萬元，為本地大學STEM課程的本科及研究生安排短期實習。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，提出預留4,000萬元為本地大學STEM課程的本科及研究生安排短期實習，政府消息人士透露，預計有800至1,000名就讀相關課程的學生受惠，計劃涵蓋本地及海外創科公司，如到海外實習，或會資助學生的機票及住宿等費用。

在2018至19學年，由大學教育資助委員會資助而與STEM有關的學位共超過3.5萬個，比5年前增加16%。政府消息人士表示，因不少STEM課程學生畢業後未必留在有關行業發展，故推出上述措施，希望提升同學的興趣，挽留人才。

消息人士指，按教資會分類下與STEM相關學系的本科生和研究生，包括生物、物理、數學和工程等課程，均符合申請資格，暫未擬定實際的個人資助額，仍有待與大學商討，目前預留的4,000萬元亦未必在一年內全部用完，初步計劃屆時會透過大學公布所涵蓋的相關實習職位名單，並非所有創科公司實習亦包括在內。

消息又指，有關措施是由創新科技署統籌，並由大學提供協助，會以先導計劃形式盡快推出，將來有機會恆常化，視乎申請反應而定。

記者：馮琪雅

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